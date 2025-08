Teatro Amazonas recebe espetáculos de jazz neste fim de semana

Nos dias 2 e 3 de agosto, o Amazonas Green Jazz Festival 2025 continua celebrando a cultura brasileira no palco do histórico Teatro Amazonas, localizado no Largo São Sebastião, no Centro de Manaus. A programação traz shows de artistas renomados, nacionais e internacionais, como a National Youth Orchestra Jazz (NYO Jazz), Luciana Souza, Robby Ameen, Amaro Freitas, Fábio Torres e a Orquestra de Câmara do Amazonas (OCA).

Os ingressos são limitados e podem ser adquiridos na bilheteria do Teatro Amazonas ou pelo site oficial: www.amazonasgreenjazzfestival.com.br.

Tema deste ano: “Brasileiro Sou! Alma, Som e Identidade”

A edição 2025 destaca a riqueza da herança musical do Brasil, com uma programação que inclui apresentações musicais, exposições imersivas, circuitos gastronômicos e culturais, tudo até o dia 10 de agosto.

Sábado (02/08)

Às 20h, sobe ao palco a National Youth Orchestra Jazz (NYO Jazz), uma big band liderada pelo trompetista e diretor artístico Sean Jones. O grupo reúne jovens talentos dos EUA, entre 16 e 19 anos, e apresenta um repertório que mistura composições de grandes nomes do jazz, como Maria Schneider, Count Basie e Vince Mendoza, além de obras inéditas do baterista Dafnis Prieto.

Na sequência, a consagrada cantora Luciana Souza, oito vezes indicada ao Grammy e vencedora na categoria “Melhor Álbum de Jazz Latino”, se apresenta com seu timbre único, transitando entre a bossa nova e o jazz contemporâneo. O repertório inclui clássicos de Antônio Carlos Jobim e Ivan Lins, e também o primeiro arranjo encomendado por Janelle Finton, ex-aluna da NYO Jazz.

Às 21h30, o baterista americano Robby Ameen assume o palco com seu quinteto formado por músicos de renome, como Conrad Herwig e Craig Handy, todos indicados ao Grammy. Eles apresentam um som vibrante que mistura jazz moderno, funk e música latina.

Domingo (03/08)

Às 19h, o público confere o show do pernambucano Amaro Freitas, um dos principais nomes do jazz contemporâneo no Brasil, vencedor do Prêmio da Música Brasileira e indicado ao Latin Grammy. Em seu retorno a Manaus, ele traz uma apresentação solo de piano que já conquistou fãs no país e no exterior.

Às 20h30, o pianista e compositor Fábio Torres, vencedor do Grammy e Latin Grammy, apresenta seu álbum “Céu Infinito Serão”. O show mistura jazz, música erudita e MPB, com a participação da Orquestra de Câmara do Amazonas (OCA) e do maestro Marcelo de Jesus, oferecendo uma experiência musical rica e envolvente.

Sobre a Orquestra de Câmara do Amazonas (OCA)

Fundada em 2002, a OCA é reconhecida pela diversidade em seu repertório, que vai do barroco ao contemporâneo, incluindo estreias e colaborações inovadoras com outras formas de arte, consolidando sua presença na cena musical amazonense.

