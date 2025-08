Motociclista morre ao colidir com caminhão de lixo no Educandos

Um motociclista de cerca de 32 anos morreu após se envolver em um acidente com um caminhão de coleta de lixo na noite de sábado (2), na Avenida Presidente Kennedy, bairro Educandos, zona sul de Manaus.

Acidente ocorreu em trecho urbano movimentado

De acordo com informações de testemunhas, o motociclista trafegava pela via quando, ao perder o controle da direção, acabou colidindo com a lateral do caminhão. No momento do impacto, ele estaria sem capacete — o que contribuiu, portanto, para a gravidade dos ferimentos. A vítima não resistiu e morreu ainda no local.

Motorista permaneceu no local

Apesar do impacto, o condutor do caminhão permaneceu na cena do acidente. Visivelmente abalado com o ocorrido, ele foi amparado por colegas de trabalho enquanto aguardava o procedimento de remoção do corpo pelas autoridades. Além disso, o motorista deve ser ouvido durante as investigações.

Perícia e investigação

Logo após o acidente, policiais militares isolaram a área e acionaram o Instituto Médico Legal (IML), responsável por remover o corpo. A perícia técnica também esteve no local para reunir informações que possam esclarecer as circunstâncias da colisão. Até a última atualização, a identidade da vítima não havia sido oficialmente confirmada.

