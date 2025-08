Jovem é executado com tiros na cabeça no bairro Novo Aleixo

Na madrugada deste domingo (3), homens dispararam contra Thiago Leite de Barros, 22 anos, no bairro Novo Aleixo, zona norte de Manaus. Ele levou vários tiros na cabeça e morreu no local.

Crime aconteceu na rua Omágua

Por volta das 4h, os suspeitos chegaram à rua Omágua e atiraram contra a vítima. Até agora, a polícia não identificou a motivação nem prendeu os envolvidos.

Polícia investiga o caso

Os agentes seguem com as investigações para localizar e capturar os autores do crime.

Leia mais:

