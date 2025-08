Saiba quem é o homem queimado vivo após matar mulher em Tonantins

Tonantins (AM) – O homem que foi queimado vivo após ser retirado de dentro da delegacia de Tonantins, a 867 km de Manaus, foi identificado como “Compensa”. Ele havia sido preso suspeito de matar a companheira com golpes de faca na cabeça dentro da casa onde moravam, além de tentar matar a filha dela, uma jovem de 21 anos. O crime gerou revolta na cidade.

Crime brutal e agressão à filha

De acordo com a Polícia Civil, a equipe policial acionada pela equipe médica do hospital do município para averiguar uma tentativa de homicídio contra uma jovem de 21 anos, que deu entrada na unidade hospitalar com lesões provocadas por arma branca na região da cabeça.

Ao se deslocar até a residência da família da vítima, a equipe policial encontrou a mãe dela, uma mulher de 44 anos, em óbito, com lesões de arma branca na região da cabeça e sinais de asfixia. De pronto foi identificada a autoria dos fatos e, com apoio da Polícia Militar, as diligências foram intensificadas, resultando na localização e prisão em flagrante do suspeito.

Linchamento coletivo

Logo após a prisão, moradores se reuniram em frente à delegacia local e, mesmo com a presença policial, invadiram o prédio. Eles retiraram Compensa à força, espancaram com socos, chutes, paus e pedras, e depois incendiaram o corpo dele, gravando a cena ao vivo nas redes sociais.

Histórico de violência doméstica

Vizinhos contam que Compensa tinha comportamento agressivo e envolvimento com drogas. Lene, mãe de dois filhos, vivia sob ameaças e agressões constantes.

Reprodução/Internet

Polícia age e investiga

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) conduz as investigações sobre o feminicídio e o linchamento. A Polícia Civil do Amazonas trabalha para responsabilizar os envolvidos na violência.

A Polícia Militar enviou 10 policiais do Batalhão de Choque para reforçar a segurança no município, que permanece em alerta.

Leia mais:

VÍDEO: Suspeito de matar mulher é queimado vivo em pátio de delegacia no AM

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱