VÍDEO: Suspeito de matar mulher é queimado vivo em pátio de delegacia no AM

Um homem, que estava preso na 54ª Delegacia Interativa de Polícia de Tonantins, no interior do Amazonas, foi espancado e queimado por uma multidão neste sábado (2). Imagens gravadas por testemunhas mostram o momento em que os agressores, com os rostos cobertos, invadem o local, arrancam as grades e arrastam a vítima para fora da cela.

Nas cenas divulgadas nas redes sociais, é possível ver o homem algemado sendo agredido com chutes, socos e pauladas. Em seguida, ele é levado para a calçada, onde o grupo incendeia seu corpo. Enquanto isso, outras pessoas acompanham a ação, gritando e registrando o ocorrido.

Policiais chegaram a aparecer no local, mas não conseguiram intervir devido à hostilidade da situação.

O caso está sendo investigado para apurar os detalhes do crime e identificar os responsáveis.

