Vendedores informais são retirados e produtos vencidos são apreendidos no Centro de Manaus

Ação da Prefeitura no Centro Histórico visa segurança e organização.

Uma ação realizada no centro histórico de Manaus nesta segunda-feira (4) reforçou o ordenamento urbano com a retirada de vendedores informais irregulares e a apreensão de produtos impróprios para a comercialização. A operação foi conduzida pela Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc), em parceria com a Guarda Municipal e a Vigilância Sanitária de Manaus (Visa Manaus).

Durante a ação, que faz parte do “Mutirão no Bairro” iniciado hoje na região central, foram recolhidos mais de 250 produtos vencidos, com data adulterada, além dos equipamentos utilizados para a adulteração. Também foram encontrados itens armazenados em condições insalubres, expostos a ratos e baratas.

Na rua Miranda Leão, um depósito clandestino foi fiscalizado, onde foram apreendidos carrinhos e alimentos em más condições, fora do prazo de validade, representando risco à saúde pública.

Cerca de 50 vendedores informais foram abordados e notificados por atuação irregular. Todos serão cadastrados pela Semacc, que pretende buscar soluções para realocá-los nas feiras municipais.

A Prefeitura de Manaus reforça que essa ação integra um esforço contínuo para organizar o comércio informal e o centro histórico, com o objetivo de tornar a área mais segura, acolhedora e estruturada para moradores, trabalhadores e visitantes.

