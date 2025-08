Homem interfere em briga de casal e mata vizinho em Manaus

Caso ocorreu no bairro Alvorada

Um homem identificado como Darlison Cardoso de Araújo, de 36 anos, foi morto a facadas dentro da própria casa, localizada na rua Doutor Abílio Alencar, bairro Alvorada 1, Zona Centro-Sul de Manaus, durante a noite de segunda-feira (4).

Segundo a Polícia Militar, Darlison discutia com a esposa quando um vizinho, identificado apenas como “Ceará”, tentou intervir e acabou atingindo a vítima com um golpe de faca no pescoço.

De acordo com o relato de vizinhos, as discussões entre o casal eram constantes. O suspeito também ficou ferido e precisou ser encaminhado a uma unidade de saúde para receber atendimento médico.

A equipe de perícia e o Instituto Médico Legal (IML) foram acionados para atender a ocorrência. O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Leia mais: VÍDEO: Suspeito de matar mulher é queimado vivo em pátio de delegacia no AM

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱