COLUNA MAIS NEGÓCIO

Maria Eduarda de Souza e João Alexandre são os nomes por trás da marca

A história da HolyFoods começou com uma ideia simples, mas importante: a dificuldade de manter uma alimentação saudável em meio à correria do dia a dia. Com um portfólio que hoje reúne sopas desidratadas, macarrões proteicos e feijões com preparo rápido, tudo sem aditivos e sem necessidade de panela de pressão, a empresa aberta em Manaus há apenas três anos se consolidou como um dos casos de sucesso mais notáveis do novo empreendedorismo digital brasileiro.

O casal de empreendedores amazonense Maria Eduarda de Souza e João Alexandre são os nomes por trás da marca. O que começou como uma pequena operação familiar e com o nome de HolySoup se transformou em uma empresa multicategoria com presença em grandes varejistas e marketplaces nacionais. Em Manaus, os produtos podem ser encontrados na Whey Nature e Empório Yvidia. O diferencial? Ingredientes visíveis e naturais.

“A gente deixou todos os ingredientes da sopa desidratados in natura. O cliente consegue ver o pedaço de cenoura, o de batata e os legumes. Isso mostra que o alimento é 100% natural. Outro pilar importante é o rótulo limpo (Clean Label), que está crescendo no Brasil. Quando você olha para nossa lista de ingredientes, você reconhece todos eles”, comenta Maria Eduarda.

Logo na estreia, com apenas sete dias de operação, a marca esgotou completamente seu estoque, gerando uma receita de mais de meio milhão de reais. No mês seguinte, os resultados surpreenderam ainda mais: as vendas superaram a casa do milhão. “A parte mais difícil no início foi suportar a demanda”, conta João, cofundador da HolyFoods. “Não tínhamos nada estruturado. Criamos um MVP mais focado em brand, marketing e venda, mas nada operacional. E graças a Deus, vendeu. E vendeu muito”.

Em seguida, a empresa avançou para o mercado B2B. O Natal de 2023 marcou um divisor de águas: foram 300 mil pedidos entregues e cerca de 3 milhões de unidades vendidas em todo o país.

A escolha por começar no e-commerce foi estratégica, mas também uma solução prática para validar os produtos. “Desde o primeiro dia, investimos em mídia paga, alcançando milhares de pessoas. Isso acelerou o processo de validação”, explica João. Segundo ele, a estratégia digital fortaleceu a marca e abriu as portas para o varejo tradicional. “Chegamos ao varejo com uma marca validada pelo público, com demanda real. Isso facilitou muito nossa entrada nas prateleiras”.

Apesar do sucesso com as sopas, o casal, de olho na potencialidade do mercado, sentiu a necessidade de aumentar o portfólio, o que fez a HolySoup se tornar a HolyFoods, que produz macarrões proteicos, super aveias, uma linha de risotos e o feijão prático, que o consumidor compra já pronto. Agora, a Holy ganhará uma linha de produtos voltados ao público infantil.

Maria observa com otimismo o movimento das grandes indústrias em direção a esse padrão de qualidade. “Quanto mais marcas se comprometerem com esse nível, melhor para o consumidor. Todo mundo sai ganhando: com mais acesso à alimentação consciente, mais acessível e, acima de tudo, saudável.”

Resíduos podem impulsionar oportunidades sustentáveis na Amazônia

Com a crescente pressão global por práticas mais sustentáveis, encontrar substitutos ao óleo de palma virou uma corrida estratégica. O insumo, amplamente usado em alimentos e cosméticos, carrega o peso ambiental de estar ligado a desmatamentos massivos, sobretudo no Sudeste Asiático. Nesse cenário, a Amazônia tem uma oportunidade rara de liderar uma virada produtiva.

Pesquisas no Brasil já apontam caminhos. Um estudo da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) identificou o óleo de tucumã, fruto amazônico, como alternativa viável ao óleo de palma, com potencial de abastecer a indústria de forma mais sustentável. No exterior, startups como a ÄIO, da Estônia, avançam com soluções biotecnológicas que transformam resíduos agrícolas em óleos fermentados, usando menos terra e água, e já atraem milhões em investimento.

Embora o Pará já cultive palma em larga escala, o verdadeiro diferencial amazônico está na diversidade de frutos nativos e nos volumes de resíduos agrícolas disponíveis. A floresta pode ir além do extrativismo e se tornar referência em bioindústrias regenerativas, desde que se invista em pesquisa aplicada, inovação e integração entre ciência e mercado.

A Amazônia tem os ingredientes certos para protagonizar essa transformação. Só falta colocar tudo para fermentar.

TVLAR investe em experiência do consumidor e mira expansão regional

A TVLAR reinaugurou sua loja no Shopping São José, na Zona Leste de Manaus, com um novo conceito voltado à experiência do cliente e oferta de produtos de maior valor agregado. A unidade, que completa 30 anos, integra o plano de modernização da rede, que já gerou aumento de 30% a 40% nas vendas das lojas reformadas. A empresa prevê renovar mais oito unidades até o fim do ano e abrir uma nova loja no Shopping Ponta Negra em setembro. Com crediário próprio e promoção especial até domingo (10/8), a TVLAR acompanha o bom desempenho do setor no Amazonas, onde o varejo de móveis e eletrodomésticos cresceu 5,2% no primeiro semestre, segundo a Pesquisa Mensal de Comércio (PMC), realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A estratégia reforça a liderança regional da marca e sua aposta na valorização do atendimento e da proximidade com o consumidor.

Audi aposta em desenvolvimento social como parte de sua agenda ESG

Há quatro anos, uma parceria silenciosa, porém potente, vem iluminando vidas na Amazônia. Unindo tecnologia, responsabilidade social e compromisso ambiental, a Audi do Brasil, por meio de sua fundação global, e a ONG ‘Litro de Luz’ vêm levando soluções sustentáveis de energia solar a comunidades ribeirinhas isoladas, onde o acesso à eletricidade ainda é um desafio diário. O projeto, que faz parte das ações de ESG da montadora, já impactou diretamente cerca de 2.300 pessoas desde 2021, com investimento acumulado de mais de R$ 1 milhão.

O diferencial do projeto está no modelo de atuação: além da entrega das soluções, há capacitação local e envolvimento direto dos moradores na montagem e manutenção dos equipamentos, promovendo autonomia e desenvolvimento comunitário.

Em tempos de transição energética e revisão do papel das empresas na transformação das realidades locais, a iniciativa reforça que inovação, quando aliada a propósito, pode acender muito mais do que lâmpadas – pode acender futuros e que ESG é coisa que deve ser levada a sério!

RÁPIDAS & BOAS

Entre os dias 12 e 15/8, o Sebrae Amazonas realizará uma programação presencial e gratuita voltada para empreendedores e futuros empresários no Shopping São José, situado na Av. Cosme Ferreira, nº 4605 – São José Operário. A iniciativa faz parte da ‘Caravana do Empreendedorismo’. Mais informações pelo contato (92) 9 8634-6400.

********************************************

Nos dias 21 e 22/8, ocorrerá a 6ª edição da ‘Feira Internacional de Vinhos na Amazônia (FIVA)’. A feira reúne o melhor da produção nacional e internacional em dois dias de experiências sensoriais, harmonizações e descobertas. O evento será no Teatro Manauara e outras informações podem ser obtidas pelos telefones (92) 9 8100-0470 ou 9 9175-4893.

********************************************

Nos dias 22 e 23/8, acontecerá em Manaus, a AATEC DAY, evento que inclui palestras, painéis e treinamentos voltados aos setores público e privado, com foco na aplicação prática da IA, e seus impactos na economia regional e seu papel na promoção da inovação social. O evento ocorrerá no Centro de Convenções do Plaza Shopping e os ingressos estão disponíveis para venda, pelo link (https://tinyurl.com/mr42jskz).

