Fábrica de baterias da BYD em Manaus expande operações e investe em inovação tecnológica

O mercado de carros elétricos no Brasil vive um momento de aceleração sem precedentes. De acordo com a Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE), as vendas de veículos 100 % eletrificados bateram recorde em 2024, com mais de 61 mil unidades comercializadas, um crescimento de 89% em relação ao ano anterior. E o ritmo segue forte em 2025: só no primeiro semestre, o setor registrou um aumento de 9,5% nas vendas.

Atualmente, o país conta com uma frota superior a 400 mil veículos eletrificados, composta majoritariamente por modelos híbridos, seguidos por híbridos plug-in e veículos 100% elétricos. Esse cenário mostra que, apesar dos desafios estruturais, o Brasil já entrou de vez na rota da mobilidade limpa e fábricas como a da BYD em Manaus ocupam papel estratégico nessa transição.

A operação da chinesa BYD no Polo Industrial de Manaus (PIM) está passando por um dos seus momentos mais promissores desde que foi implantada em 2020. Com foco inicial na produção de módulos de baterias de fosfato de ferro-lítio para ônibus elétricos, a fábrica agora se prepara para um salto tecnológico e produtivo com a expansão da unidade.

“A expansão encontra-se em estágio avançado da fase inicial de implantação e operacionalização das novas linhas. Estamos promovendo um aumento substancial na capacidade produtiva, ampliando o portfólio e ganhando ainda mais eficiência operacional”, afirma Kleber Costa, supervisor de compras nacionais e internacionais.

Com as mudanças, a unidade passa a operar também com a tecnologia de baterias Blade, a mesma utilizada nos veículos elétricos leves da marca. Segundo o executivo, essa introdução marca “um passo importante em inovação e sustentabilidade”, reforçando o posicionamento da fábrica como uma referência tecnológica no segmento.

Atualmente, a planta tem capacidade para produzir 54 mil módulos de baterias por ano, número que, segundo a companhia, permite a montagem de até 2 mil ônibus elétricos anualmente. Na prática, isso representa a possibilidade de evitar a emissão de cerca de 100 mil toneladas de CO₂ na atmosfera.

Para receber as novas linhas de produção, que incluem, além das baterias Blade, os barramentos de alumínio 1060, a estrutura da fábrica passou por mudanças.

“Estamos investindo em maquinário pesado, sistemas automatizados e adequações para atender aos padrões globais de manufatura da BYD. Nosso objetivo é operar em Manaus com o mesmo nível de excelência encontrado nas demais unidades da empresa pelo mundo”, explica Kleber.

As baterias Blade se destacam por sua segurança inovadora, maior aproveitamento de espaço (tecnologia Cell-to-Pack), desempenho e longevidade. Já os barramentos de alumínio trazem benefícios como redução de peso, excelente condutividade elétrica, melhor dissipação térmica e viabilidade econômica.

Outro destaque da operação é o uso crescente de Inteligência Artificial (IA) no chão de fábrica. De acordo com Kleber, a aplicação da IA em Manaus faz parte da estratégia global da BYD para garantir mais eficiência, controle de qualidade e segurança nos processos.

Com a expansão, o número de empregos diretos e indiretos também deverá aumentar. “A BYD tem um compromisso claro com o desenvolvimento local. A geração de empregos é uma consequência natural dessa ampliação”, afirma.

Estúdio de Manaus avança no jogo e desenvolve RPG global com a Nickelodeon

O estúdio PetitFabrik, sediado em Manaus (AM), está conquistando um marco inédito ao ser selecionado para o desenvolvimento de ‘Nicktoons & The Dice of Destiny’, novo RPG de ação da Nickelodeon. A produção é fruto de uma parceria com estúdios internacionais como Fair Play Labs e GameMill Entertainment, e tem lançamento global previsto para o segundo semestre deste ano no Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S e Steam. Atuando há quase duas décadas com jogos digitais, animações e conteúdo audiovisual, a PetitFabrik emprega cerca de 60 profissionais e vem se destacando como um polo criativo na região Norte.

A escolha do estúdio amazonense para um projeto de alcance mundial é um reflexo do crescimento do mercado de games no país. Em 2025, a indústria brasileira de jogos eletrônicos movimenta algo próximo aos US$ 7,2 bilhões e projeções apontam que o mercado deve alcançar US$ 10,17 bilhões até 2030.

O Brasil ocupa atualmente o primeiro lugar na América Latina e figura entre os dez maiores mercados de games do mundo. Estima-se que mais de 100 milhões de brasileiros joguem regularmente, com predominância do mobile, que representa quase metade do faturamento nacional, seguido pelos consoles e pelo PC.

Com essa conquista, o estúdio eleva a posição do estado do Amazonas no segmento e sobe no pódio!

‘Morango do amor’ vira sucesso no país e ganha sabor amazônico

O ‘morango do amor’, que não sai da boca do povo, viralizou nas redes na última semana, impulsionando vendas nas plataformas de delivery e transformando o fluxo de produção dos doces pelo país afora. Segundo levantamento do iFood, os pedidos saltaram de cerca de 11 mil em junho para mais de 257 mil em julho, um crescimento vertiginoso de 2.300% em apenas um mês; ao todo, foram entregues mais de 524 mil unidades, representando uma alta de quase 2.500%.

O fenômeno chegou com força na região Norte. No Amazonas, o doce ganhou espaço em confeitarias locais, feiras e festivais gastronômicos, mas foi a criatividade e a curiosidade do nortista que deram um passo adiante: inspiradas pelo viral, empreendedoras do Pará e Rondônia desenvolveram uma versão local marcante, batizada de ‘morango do amor de açaí’, mostrando que, na hora de empreender, o povo do Norte não brinca em serviço e se for pra brincar, que seja com sabor de açaí, porque por aqui, até o amor vem com gosto de floresta!

Com a Guiana, Roraima encurta distâncias e amplia negócios

Roraima vem se reposicionando no mapa da economia regional ao estreitar parcerias com a vizinha Guiana. Mais do que um bom relacionamento diplomático, o que está em jogo é a construção de uma nova rota econômica entre o Brasil e o Caribe, com impacto direto na vida dos produtores e empresários do estado.

A ligação rodoviária entre os dois países, por meio da estrada Linden–Lethem, é um dos símbolos mais concretos dessa aproximação. A segunda fase da obra, em andamento, promete reduzir distâncias logísticas e facilitar o escoamento de mercadorias, que vão do agronegócio ao setor da construção civil.

Mas não é só a estrada que avança. Rodadas de negócios, como a promovida pelo Sebrae e ApexBrasil em julho em Boa Vista, já colocaram empresas locais frente a frente com compradores estrangeiros, inclusive guianenses. O resultado é a abertura de novos mercados para produtos roraimenses e mais autonomia para a economia estadual.

Ao apostar nesse corredor internacional, Roraima começa a olhar menos para o centro do país e mais para o seu entorno imediato, o que faz muito mais sentido. E nesse movimento, ganha fôlego como elo comercial entre o Brasil e o Caribe, com tudo que isso pode representar em termos de exportações, empregos e investimentos futuros.

RÁPIDAS & BOAS

O ‘Fundo Juntos Pela Amazônia’ (JPA) está com edital aberto para o segundo ciclo de seleção de projetos socioambientais até segunda-feira (4/8). A chamada tem o objetivo de apoiar iniciativas comunitárias voltadas à conservação da biodiversidade e ao fortalecimento da economia sustentável na Amazônia Legal. O edital pode ser consultado por meio do link (https://tinyurl.com/dnx46abc).

A Universidade Federal do Amazonas (Ufam), por meio da Assessoria de Relações Internacionais e Interinstitucionais (ARII), está com indicações para o Programa de Intercâmbio Acadêmico da Kagoshima University (Japão), até terça-feira (5/8). A mobilidade internacional é voltada a estudantes da Ufam e se refere ao semestre da primavera de 2026. Outras informações pelo link (https://tinyurl.com/4vdr6dzz).

A Universidade do Estado do Amazonas (UEA) está com inscrições abertas até quarta-feira (6/8) para o curso de especialização em ‘Engenharia de Sistemas Mecatrônicos 4.0’, voltado à qualificação de profissionais que atuam ou desejam atuar na utilização e desenvolvimento de tecnologias pela integradas à Indústria 4.0. Para outras informações, basta acessar o link (https://tinyurl.com/frpu6ave).

