Você pode baixar essa edição do Jornal EM TEMPO clicando no botão acima. Boa leitura!
Jornal EM TEMPO
Jornal Em Tempo – terça-feira, 19 de agosto de 2025
O jornal impresso Em Tempo do dia 19/08/2025 destaca: Opera+ Amazonas realizar 13,6 mil cirurgias em dois meses
Por EM TEMPO
Publicado em 19 de agosto de 2025
Tags: Jornal Em Tempo, versão digital
Posts Relacionados
Jornais Impressos - Em Tempo Jornal Em Tempo – sábado e domingo, 16 e 17 de agosto de 2025
Jornais Impressos - Em Tempo Jornal Em Tempo – sexta-feira, 15 de agosto de 2025
Jornais Impressos - Em Tempo Jornal Em Tempo – quinta-feira, 14 de agosto de 2025