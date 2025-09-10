Setembro Amarelo

Teatro Amazonas ganhou iluminação amarela em referência ao mês de prevenção ao suicídio

No Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, a Frente Parlamentar de Cuidados e Prevenção à Depressão, Suicídio e Drogas (Fenapred), da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), promoveu uma Sessão Especial em alusão à data.

Durante o evento, o psiquiatra e membro da Câmara Técnica de Psiquiatria do Amazonas, Pablo Pereira, destacou a importância de iniciativas como esta, realizadas no “Setembro Amarelo”, para conscientizar a população sobre os cuidados com a saúde mental.

“Promover saúde mental com assistência médica, escuta e acolhimento é fundamental para a recuperação de qualquer pessoa. É essencial compreender o ser humano e oferecer serviços especializados. Por isso, o envolvimento do poder público em ações como a da Fenapred é tão importante”, afirmou o médico.

Ainda como parte da programação, a Fenapred, presidida pelo deputado estadual João Luiz (Republicanos), realizou na tarde e noite desta quarta-feira (10), no Largo de São Sebastião, Centro de Manaus, uma mobilização com orientações sobre saúde mental e a entrega de laços amarelos da campanha “Basta: Autolesão, Depressão e Suicídio”.

“O Setembro Amarelo é, sem dúvida, um dos períodos mais importantes do nosso calendário de conscientização. Ele chama a atenção para um tema delicado, mas que precisa ser enfrentado com coragem: a prevenção ao suicídio. O objetivo da campanha é quebrar tabus, incentivar o diálogo e oferecer caminhos de apoio para quem enfrenta depressão, ansiedade e outros transtornos emocionais”, destacou o parlamentar.

Teatro Amazonas iluminado

Principal cartão-postal de Manaus, o Teatro Amazonas também aderiu à campanha. Sua fachada ganhou iluminação amarela em referência ao mês de prevenção ao suicídio.

“Convocamos toda a sociedade a participar dessa campanha, combater os problemas da depressão no Estado e buscar soluções para minimizar esse mal que, a cada dia, ganha espaço na sociedade”, reforçou João Luiz.

Programação do Setembro Amarelo

Ao longo de setembro, a Fenapred realiza uma série de atividades, incluindo palestras, seminários, distribuição de materiais informativos em escolas, universidades e órgãos públicos, além de visitas a comunidades ribeirinhas e indígenas, tanto na capital quanto no interior.

“A Fenapred tem um trabalho contínuo de prevenção ao suicídio, não apenas neste mês, mas durante todo o ano. Para combater esse mal que atinge tantas pessoas no mundo, os profissionais realizam um atendimento humanizado”, ressaltou o deputado.

A Frente conta com equipe multiprofissional formada por psicólogos, assistentes sociais e outros especialistas, que atuam diretamente no atendimento à população e também aos colaboradores da Aleam.

“Temos profissionais capacitados para identificar sinais de sofrimento emocional e realizar o acolhimento, encaminhando a pessoa para unidades de referência do Estado, onde poderá receber o tratamento adequado. Com isso, contribuímos para salvar vidas”, acrescentou João Luiz.

Atuação da Frente Parlamentar

Instalada em 2023, a Frente Parlamentar tem como objetivo contribuir para a formulação de políticas públicas e estratégias de prevenção à depressão, ao suicídio e ao uso de drogas na sociedade amazonense. A Fenapred foi criada pela Resolução Legislativa nº 859, de 8 de abril de 2022.

No primeiro semestre de 2025, a Frente realizou mais de 3,9 mil atendimentos em ações sociais em diversas regiões do estado, com oferta de serviços de psicologia, assistência social e cidadania.

Ações conjuntas

Todas as atividades da Frente Parlamentar são gratuitas e contam com parcerias de instituições como o Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), a Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam), o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), entre outros órgãos.

