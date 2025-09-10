Serviço

Moradores do Careiro da Várzea enSituafrentam problemas com a concessionária de energia

Situação no Careiro da Várzea está caótica

O deputado estadual João Luiz subiu, nesta quarta-feira (10), à tribuna da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam) para cobrar soluções para os problemas enfrentados pelos moradores do Careiro da Várzea (a 22 quilômetros de Manaus) com o fornecimento de energia elétrica no município.

O parlamentar participou de uma audiência pública na Câmara Municipal do Careiro da Várzea, onde cobrou da Amazonas Energia providências urgentes diante das constantes falhas no fornecimento de energia, postes em condições precárias, e até mortes causadas pela queda de fiação elétrica de alta tensão — situações que, segundo ele, são fruto da falta de manutenção da empresa na cidade.

“O povo do Careiro da Várzea está vivendo uma situação caótica por conta do abandono da Amazonas Energia. Os moradores chegam a ficar mais de uma semana sem energia elétrica. Comerciantes perdem suas mercadorias, pescadores perdem seus peixes, moradores perdem alimentos e até remédios que precisam de refrigeração. Pessoas já morreram por causa de fios de alta tensão caídos. O caos está instalado no município por conta do descaso da concessionária”, ressaltou o deputado.

Além dos cortes no fornecimento, as constantes oscilações de energia também têm causado prejuízos financeiros aos moradores, que relatam a queima de eletrodomésticos e equipamentos eletrônicos.

“Nós pagamos nossa conta, mas nunca temos energia. Não estamos pedindo favor, estamos exigindo que nossos direitos como consumidores sejam respeitados. Não aguentamos mais viver sem energia. E, quando temos, ela vem instável e acaba queimando nossas geladeiras, televisores, ferros de passar, celulares e outros aparelhos”, desabafou uma moradora da comunidade do Maromba.

Subestação em escola segue sem funcionamento

Para minimizar a suspensão de aulas na Escola Estadual Tibúrcio Alves Mogeiro, a Secretaria de Educação (Seduc) construiu uma subestação de energia dentro da unidade escolar. O objetivo é garantir fornecimento adequado de energia para os sistemas de ar-condicionado e melhorar as condições do ambiente de ensino. A obra já foi concluída e está pronta para operar, mas ainda não recebeu autorização para ser conectada à rede elétrica — uma responsabilidade da Amazonas Energia.

“A última etapa do processo, que é a ligação da subestação à rede elétrica, é de responsabilidade da Amazonas Energia. Até o momento, essa conexão ainda não foi realizada, o que impede o funcionamento pleno da escola”, explicou o parlamentar.

A ausência dessa ligação tem prejudicado diretamente o processo de ensino-aprendizagem, afetando o desempenho dos estudantes e o bem-estar de toda a comunidade escolar.

“Vamos levar os problemas do Careiro da Várzea à ANEEL e pedir soluções imediatas. Chega de descaso com os moradores daquele local”, concluiu João Luiz.

Fiscalização

A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) é o órgão responsável por regular e fiscalizar todo o setor de energia elétrica no Brasil, incluindo produção, transmissão, distribuição e comercialização.