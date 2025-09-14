Momentos favoráveis

Atendimento é realizado das 8h às 14h; candidatos devem levar documentos originais

Publicado em 14 de setembro de 2025

Por Em Tempo*

Por Em Tempo*

O Governo do Amazonas, por meio do Sine Amazonas, coordenado pela Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), divulga 311 vagas de emprego disponíveis para esta segunda-feira (15).

Os interessados em concorrer às vagas devem comparecer na sede do Sine Amazonas, localizada na Galeria+, avenida Djalma Batista, 1.018 (entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping). A distribuição das senhas e atendimento são realizados das 8h às 14h.

Para o cadastro, devem apresentar comprovante de vacinação (Covid-19), currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais. As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas, e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.

Agências do Sine Amazonas

O Sine Amazonas funciona em outros postos, e o cidadão pode comparecer a um deles caso não consiga ir até o posto central, são eles: PAC Studio 5, PAC Alvorada, PAC Via Norte e PAC Shopping Cidade Leste, para concorrer às vagas ofertadas.

Vagas Disponíveis

05 VAGAS: MESTRE DE OBRAS / ENCARREGADO DE OBRAS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Desejável curso de leitura de desenho técnico.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

01 VAGA: AUXILIAR DE MANUTENÇÃO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Experiência comprovada em manutenção predial, preferencialmente em condomínios residenciais, com conhecimentos técnicos e práticos em elétrica, hidráulico, pequenos reparos, pintura, conservação predial etc.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

01 VAGA: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Experiência comprovada em condomínio ou outros, na área de limpeza. Conhecimento de produtos de limpeza.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

01 VAGA: DESIGNER GRÁFICO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Ter experiência no ramo gráfico e conhecimento em Corel Draw.

Disponibilidade de horário.

01 VAGA: AJUDANTE DE DEPÓSITO (ARMAZENISTA)

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Ter experiência na separação de produtos de higiene e limpeza, descartáveis, materiais de expediente e papelaria com conhecimento em organização de estoque e fazer entrega de mercadorias para clientes juntamente com o motorista.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

01 VAGA: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Escolaridade: Ensino Médio Completo ou Superior Cursando na área Administrativa.

Com experiência na função.

Ter experiência na área administrativa nos setores de compras/financeiro/faturamento.

Possuir habilidades em planilhas de Excel, serviços administrativos em geral e informática nível intermediário.

Disponibilidade de horário.

02 VAGAS: ENGENHEIRO CIVIL

Escolaridade: Ensino Superior Completo na área de Engenharia Civil.

Com experiência na função.

Desejável curso de inglês básico ou intermediário.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

10 VAGAS: CONSULTOR DE VENDAS DE CONSÓRCIO

Escolaridade: Ensino Médio Completo ou Técnico Completo.

Com experiência na função.

Realizar prospecção de clientes, negociações e fechamentos de vendas.

Desejáveis habilidades com redes sociais e curso profissionalizante em técnica de vendas.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

Vaga também apta para candidatos PCD.

05 VAGAS: AUXILIAR OPERADOR LOGÍSTICO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Não é necessária experiência na função.

Primeiro emprego.

Auxiliar na carga e descarga de materiais de caminhões, verificar produtos recebidos, triagem de lotes, organização do estoque, manutenção do estoque através de relatórios diários. Contagem do material estocado. Preenchimento de controle de estoque e outras atividades pertinentes ao cargo.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

01 VAGA: SUSHIMAN

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função.

Responsável pelo preparo e montagem de sushis, sashimis e demais pratos da culinária japonesa, assegurando qualidade, sabor e apresentação dos alimentos. Atua na organização da cozinha, controle de insumos, higienização dos utensílios e cumprimento das normas de segurança alimentar, garantindo a satisfação do cliente.

Disponibilidade de horário.

02 VAGAS: GARÇOM

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função.

Atender os clientes, recepcionar, anotar pedidos e servir guarnições no restaurante. Montar e desmontar mesas. Organizar, conferir e controlar materiais de trabalho. Seguir normas de higiene, segurança no trabalho, qualidade e preservação ambiental. Preparar e retirar mesas no restaurante, realizando a limpeza, esterilização e arranjo de mesa.

Desejáveis cursos de atendimento ao cliente e afins.

Disponibilidade de horário.

01 VAGA: MANOBRISTA

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função.

Auxiliar os carros a estacionar corretamente nas vagas disponíveis.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

10 VAGAS: SERVENTE DE OBRAS

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função.

Preparar o canteiro de obras, realizar escavações, preparar massas e concretos, realizar limpezas de máquinas e equipamentos, efetuar demolições de estruturas e a remoção de materiais diversos.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

02 VAGAS: PROMOTOR DE VENDAS CNH A

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Obrigatório CNH A, veículo próprio.

Desejável ter cursos de Marketing, Vendas, Merchandising.

Disponibilidade de horário.

01 VAGA: ANALISTA CONTÁBIL

Escolaridade: ensino superior completo em Contabilidade ou Administração.

Com experiência em Contabilização Financeira das atividades: Indústria, Comércio, Serviços em geral e Construção civil.

Regime Tributário: Simples Nacional, Lucro Presumido e Lucro real.

Conciliação, Fechamento de balanço e demais Demonstrativos contábeis

Experiência com Declarações Sped ECD e ECD e LALUR

Apuração do IRPJ / CSLL Anual (por estimativa) e trimestral.

Disponibilidade de horário.

Desejável ter cursos em Contabilidade Avançada e Análise de Balanço.

02 VAGAS: CHURRASQUEIRO/ASSADOR

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com ou sem experiência na função.

Desejável curso de boas práticas na manipulação de alimentos e afins.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

08 VAGAS: MOTORISTA DE MICROÔNIBUS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Obrigatório CNH D.

Obrigatório curso de direção defensiva e transporte coletivo de passageiros

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

06 VAGAS: MANOBRISTA CNH D

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Obrigatório CNH D.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

02 VAGAS: CHAPISTA (PADARIA)

Escolaridade: Ensino Médio Cursando.

Com experiência na função.

Obrigatório ter cursos voltados para a área de padaria.

Disponibilidade de horário.

10 VAGAS: AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função ou primeiro emprego.

Carga e descarga em geral dos materiais dentro das dependências da empresa e nas entregas de forma externa e em geral. É um trabalho que exige esforço físico.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

02 VAGAS: SUPERVISOR (A) DE LOJA

Escolaridade: Ensino Superior Completo.

Com experiência na função.

Obrigatório ter cursos de gestão e técnicas de compras, administração e avaliação de fornecedores.

Disponibilidade de horário.

Vagas exclusivas para cadastro pelo Portal do Trabalhador para o município de Presidente Figueiredo – www.portaldotrabalhador.am.gov.br

50 VAGAS: MOTORISTA DE CAMINHÃO BASCULANTE

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Com experiência como motorista de caminhão CNH D.

Com experiência como Motorista de caminhão Basculante, possuir CNH Categoria D devidamente atualizada, Diferencial possuir curso de NR 11.

Ter disponibilidade para trabalhar no Município de Presidente Figueiredo.

Candidatos interessados nesta oportunidade, devem candidatar-se diretamente via Portal do Trabalhador.

60 VAGAS: OPERADOR(A) DE MÁQUINAS

Escolaridade: Ensino Médio Completo e CNH D

Com experiência na função (Máquinas pesadas, Escavadeiras Retroescavadeiras, Pá carregadeiras)

Com experiência com Máquinas pesadas podendo ser em um dos modelos como: Escavadeiras Retroescavadeiras, Pá carregadeira, Moto Niveladoras, Trator de Esteira, entre outras, Possuir curso de Operador de Máquinas Pesadas, curso de NR11 e NR12.

Possuir CNH D.

Ter disponibilidade para trabalhar no Município de Presidente Figueiredo.

Candidatos interessados nesta oportunidade, devem candidatar-se diretamente via Portal do Trabalhador.

Vagas exclusivas para cadastro pelo Portal do Trabalhador para o município de Rio Preto da Eva – www.portaldotrabalhador.am.gov.br

02 VAGAS: AUXILIAR TÉCNICO

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Com experiência na função.

Auxiliar nas instalações de redes de internet em diversos locais, seguindo padrões de qualidade e segurança; Efetuar manutenção preventiva e corretiva em sistemas de internet, identificando e solucionando problemas de conectividade; Configurar equipamentos de rede e garantir o funcionamento adequado dos serviços; Prestar suporte técnico e orientar os clientes sobre o uso dos equipamentos e serviços; Registrar as atividades realizadas e manter a documentação técnica e atualizada; Zelar pela ferramenta de trabalho e equipamentos da empresa.

Obrigatório CNH B e NR35.

Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD) e Reabilitados do INSS

10 VAGAS: AUXILIAR ADMINISTRATIVO – PCD E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Realizar atividades administrativas e comerciais, como atendimento ao cliente.

Desejável curso de informática.

Disponibilidade de horário.

15 VAGAS: ESTOQUISTA – PCD E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Médio Cursando ou Completo.

Primeiro Emprego ou com experiência na função.

Recebimento e conferência de mercadorias; Separação dos produtos por empresa ; Embarque de mercadorias nos caminhões; Manter a limpeza e organização do depósito e estacionamento, entre outras atividades do setor.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.

50 VAGAS: VENDEDOR (A) – PCD E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Médio Cursando ou Completo.

Primeiro Emprego ouCom experiência na função.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Sine Manaus oferta 370 vagas de emprego nesta segunda–feira (15)