O Governo do Amazonas, por meio do Sine Amazonas, coordenado pela Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), divulga 311 vagas de emprego disponíveis para esta segunda-feira (15).
Os interessados em concorrer às vagas devem comparecer na sede do Sine Amazonas, localizada na Galeria+, avenida Djalma Batista, 1.018 (entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping). A distribuição das senhas e atendimento são realizados das 8h às 14h.
Para o cadastro, devem apresentar comprovante de vacinação (Covid-19), currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais. As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas, e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.
Agências do Sine Amazonas
O Sine Amazonas funciona em outros postos, e o cidadão pode comparecer a um deles caso não consiga ir até o posto central, são eles: PAC Studio 5, PAC Alvorada, PAC Via Norte e PAC Shopping Cidade Leste, para concorrer às vagas ofertadas.
Vagas Disponíveis
05 VAGAS: MESTRE DE OBRAS / ENCARREGADO DE OBRAS
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na função.
Desejável curso de leitura de desenho técnico.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
01 VAGA: AUXILIAR DE MANUTENÇÃO
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na função.
Experiência comprovada em manutenção predial, preferencialmente em condomínios residenciais, com conhecimentos técnicos e práticos em elétrica, hidráulico, pequenos reparos, pintura, conservação predial etc.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
01 VAGA: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na função.
Experiência comprovada em condomínio ou outros, na área de limpeza. Conhecimento de produtos de limpeza.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
01 VAGA: DESIGNER GRÁFICO
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na função.
Ter experiência no ramo gráfico e conhecimento em Corel Draw.
Disponibilidade de horário.
01 VAGA: AJUDANTE DE DEPÓSITO (ARMAZENISTA)
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na função.
Ter experiência na separação de produtos de higiene e limpeza, descartáveis, materiais de expediente e papelaria com conhecimento em organização de estoque e fazer entrega de mercadorias para clientes juntamente com o motorista.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
01 VAGA: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Escolaridade: Ensino Médio Completo ou Superior Cursando na área Administrativa.
Com experiência na função.
Ter experiência na área administrativa nos setores de compras/financeiro/faturamento.
Possuir habilidades em planilhas de Excel, serviços administrativos em geral e informática nível intermediário.
Disponibilidade de horário.
02 VAGAS: ENGENHEIRO CIVIL
Escolaridade: Ensino Superior Completo na área de Engenharia Civil.
Com experiência na função.
Desejável curso de inglês básico ou intermediário.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
10 VAGAS: CONSULTOR DE VENDAS DE CONSÓRCIO
Escolaridade: Ensino Médio Completo ou Técnico Completo.
Com experiência na função.
Realizar prospecção de clientes, negociações e fechamentos de vendas.
Desejáveis habilidades com redes sociais e curso profissionalizante em técnica de vendas.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
Vaga também apta para candidatos PCD.
05 VAGAS: AUXILIAR OPERADOR LOGÍSTICO
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Não é necessária experiência na função.
Primeiro emprego.
Auxiliar na carga e descarga de materiais de caminhões, verificar produtos recebidos, triagem de lotes, organização do estoque, manutenção do estoque através de relatórios diários. Contagem do material estocado. Preenchimento de controle de estoque e outras atividades pertinentes ao cargo.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
01 VAGA: SUSHIMAN
Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.
Com experiência na função.
Responsável pelo preparo e montagem de sushis, sashimis e demais pratos da culinária japonesa, assegurando qualidade, sabor e apresentação dos alimentos. Atua na organização da cozinha, controle de insumos, higienização dos utensílios e cumprimento das normas de segurança alimentar, garantindo a satisfação do cliente.
Disponibilidade de horário.
02 VAGAS: GARÇOM
Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.
Com experiência na função.
Atender os clientes, recepcionar, anotar pedidos e servir guarnições no restaurante. Montar e desmontar mesas. Organizar, conferir e controlar materiais de trabalho. Seguir normas de higiene, segurança no trabalho, qualidade e preservação ambiental. Preparar e retirar mesas no restaurante, realizando a limpeza, esterilização e arranjo de mesa.
Desejáveis cursos de atendimento ao cliente e afins.
Disponibilidade de horário.
01 VAGA: MANOBRISTA
Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.
Com experiência na função.
Auxiliar os carros a estacionar corretamente nas vagas disponíveis.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
10 VAGAS: SERVENTE DE OBRAS
Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.
Com experiência na função.
Preparar o canteiro de obras, realizar escavações, preparar massas e concretos, realizar limpezas de máquinas e equipamentos, efetuar demolições de estruturas e a remoção de materiais diversos.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
02 VAGAS: PROMOTOR DE VENDAS CNH A
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na função.
Obrigatório CNH A, veículo próprio.
Desejável ter cursos de Marketing, Vendas, Merchandising.
Disponibilidade de horário.
01 VAGA: ANALISTA CONTÁBIL
Escolaridade: ensino superior completo em Contabilidade ou Administração.
Com experiência em Contabilização Financeira das atividades: Indústria, Comércio, Serviços em geral e Construção civil.
Regime Tributário: Simples Nacional, Lucro Presumido e Lucro real.
Conciliação, Fechamento de balanço e demais Demonstrativos contábeis
Experiência com Declarações Sped ECD e ECD e LALUR
Apuração do IRPJ / CSLL Anual (por estimativa) e trimestral.
Disponibilidade de horário.
Desejável ter cursos em Contabilidade Avançada e Análise de Balanço.
02 VAGAS: CHURRASQUEIRO/ASSADOR
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com ou sem experiência na função.
Desejável curso de boas práticas na manipulação de alimentos e afins.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
08 VAGAS: MOTORISTA DE MICROÔNIBUS
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na função.
Obrigatório CNH D.
Obrigatório curso de direção defensiva e transporte coletivo de passageiros
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
06 VAGAS: MANOBRISTA CNH D
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na função.
Obrigatório CNH D.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
02 VAGAS: CHAPISTA (PADARIA)
Escolaridade: Ensino Médio Cursando.
Com experiência na função.
Obrigatório ter cursos voltados para a área de padaria.
Disponibilidade de horário.
10 VAGAS: AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA
Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.
Com experiência na função ou primeiro emprego.
Carga e descarga em geral dos materiais dentro das dependências da empresa e nas entregas de forma externa e em geral. É um trabalho que exige esforço físico.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
02 VAGAS: SUPERVISOR (A) DE LOJA
Escolaridade: Ensino Superior Completo.
Com experiência na função.
Obrigatório ter cursos de gestão e técnicas de compras, administração e avaliação de fornecedores.
Disponibilidade de horário.
Vagas exclusivas para cadastro pelo Portal do Trabalhador para o município de Presidente Figueiredo – www.portaldotrabalhador.am.gov.br
50 VAGAS: MOTORISTA DE CAMINHÃO BASCULANTE
Escolaridade: Ensino Médio Completo
Com experiência como motorista de caminhão CNH D.
Com experiência como Motorista de caminhão Basculante, possuir CNH Categoria D devidamente atualizada, Diferencial possuir curso de NR 11.
Ter disponibilidade para trabalhar no Município de Presidente Figueiredo.
Candidatos interessados nesta oportunidade, devem candidatar-se diretamente via Portal do Trabalhador.
60 VAGAS: OPERADOR(A) DE MÁQUINAS
Escolaridade: Ensino Médio Completo e CNH D
Com experiência na função (Máquinas pesadas, Escavadeiras Retroescavadeiras, Pá carregadeiras)
Com experiência com Máquinas pesadas podendo ser em um dos modelos como: Escavadeiras Retroescavadeiras, Pá carregadeira, Moto Niveladoras, Trator de Esteira, entre outras, Possuir curso de Operador de Máquinas Pesadas, curso de NR11 e NR12.
Possuir CNH D.
Ter disponibilidade para trabalhar no Município de Presidente Figueiredo.
Candidatos interessados nesta oportunidade, devem candidatar-se diretamente via Portal do Trabalhador.
Vagas exclusivas para cadastro pelo Portal do Trabalhador para o município de Rio Preto da Eva – www.portaldotrabalhador.am.gov.br
02 VAGAS: AUXILIAR TÉCNICO
Escolaridade: Ensino Médio Completo
Com experiência na função.
Auxiliar nas instalações de redes de internet em diversos locais, seguindo padrões de qualidade e segurança; Efetuar manutenção preventiva e corretiva em sistemas de internet, identificando e solucionando problemas de conectividade; Configurar equipamentos de rede e garantir o funcionamento adequado dos serviços; Prestar suporte técnico e orientar os clientes sobre o uso dos equipamentos e serviços; Registrar as atividades realizadas e manter a documentação técnica e atualizada; Zelar pela ferramenta de trabalho e equipamentos da empresa.
Obrigatório CNH B e NR35.
Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD) e Reabilitados do INSS
10 VAGAS: AUXILIAR ADMINISTRATIVO – PCD E REABILITADOS INSS
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na função.
Realizar atividades administrativas e comerciais, como atendimento ao cliente.
Desejável curso de informática.
Disponibilidade de horário.
15 VAGAS: ESTOQUISTA – PCD E REABILITADOS INSS
Escolaridade: Ensino Médio Cursando ou Completo.
Primeiro Emprego ou com experiência na função.
Recebimento e conferência de mercadorias; Separação dos produtos por empresa ; Embarque de mercadorias nos caminhões; Manter a limpeza e organização do depósito e estacionamento, entre outras atividades do setor.
Disponibilidade de horário.
OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.
50 VAGAS: VENDEDOR (A) – PCD E REABILITADOS INSS
Escolaridade: Ensino Médio Cursando ou Completo.
Primeiro Emprego ouCom experiência na função.
*Com informações da assessoria
