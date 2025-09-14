O vice-secretário de Estado dos Estados Unidos, Christopher Landau, anunciou no sábado (13) a revogação do visto de um médico brasileiro que comemorou o assassinato do ativista pró-Trump Charlie Kirk.
Em publicação no X, Landau informou que ordenou ao chefe dos assuntos consulares que retirasse o visto do médico, caso já emitido, e que fosse incluído um alerta para que ele nunca obtenha o documento.
O diplomata disse esperar que autoridades brasileiras se preocupem com a conduta do médico que, segundo ele, “deseja publicamente a morte de pessoas cujas opiniões políticas ele não concorda”.
O comentário do médico
O médico identificado é o neurocirurgião Ricardo Barbosa. Em postagem no Instagram sobre a morte de Kirk, ele escreveu:
“Um salve a este companheiro de mira impecável. Coluna cervical”.
A mensagem foi compartilhada pelo líder do PL na Câmara de Vereadores do Recife, Thiago Medina, e repercutiu nas redes sociais.
Landau afirmou ter visto diversos comentários semelhantes online, mas considerou o do brasileiro “assustador”. Ele também questionou se o profissional cumpriu de fato o juramento médico de “ajudar os doentes e evitar fazer o mal”.
A CNN entrou em contato com Ricardo Barbosa, que preferiu não se pronunciar e pediu que as respostas fossem dadas por seu advogado. Até a publicação, a defesa não havia retornado.
Repercussão no Brasil
Após a repercussão, o neurocirurgião foi desligado das atividades que exercia em uma clínica no Recife. Em nota no Instagram, a Recife Day Clinic informou que a fala do médico não representa “os valores e princípios da instituição”.
O Conselho Regional de Medicina de Pernambuco (Cremepe) confirmou que recebeu denúncia sobre o caso e abriu apuração. A entidade não citou o nome de Barbosa.
A Sociedade Brasileira de Neurocirurgia também repudiou a declaração e informou estar “adotando medidas cabíveis”.
*Com informações da CNN
