Neurocirurgião Ricardo Barbosa perde vínculo em clínica e é alvo de apurações após comentário sobre assassinato de Charlie Kirk

O vice-secretário de Estado dos Estados Unidos, Christopher Landau, anunciou no sábado (13) a revogação do visto de um médico brasileiro que comemorou o assassinato do ativista pró-Trump Charlie Kirk.

Em publicação no X, Landau informou que ordenou ao chefe dos assuntos consulares que retirasse o visto do médico, caso já emitido, e que fosse incluído um alerta para que ele nunca obtenha o documento.

O diplomata disse esperar que autoridades brasileiras se preocupem com a conduta do médico que, segundo ele, “deseja publicamente a morte de pessoas cujas opiniões políticas ele não concorda”.

O comentário do médico

O médico identificado é o neurocirurgião Ricardo Barbosa. Em postagem no Instagram sobre a morte de Kirk, ele escreveu:

“Um salve a este companheiro de mira impecável. Coluna cervical”.

A mensagem foi compartilhada pelo líder do PL na Câmara de Vereadores do Recife, Thiago Medina, e repercutiu nas redes sociais.

Landau afirmou ter visto diversos comentários semelhantes online, mas considerou o do brasileiro “assustador”. Ele também questionou se o profissional cumpriu de fato o juramento médico de “ajudar os doentes e evitar fazer o mal”.

A CNN entrou em contato com Ricardo Barbosa, que preferiu não se pronunciar e pediu que as respostas fossem dadas por seu advogado. Até a publicação, a defesa não havia retornado.

Repercussão no Brasil

Após a repercussão, o neurocirurgião foi desligado das atividades que exercia em uma clínica no Recife. Em nota no Instagram, a Recife Day Clinic informou que a fala do médico não representa “os valores e princípios da instituição”.

O Conselho Regional de Medicina de Pernambuco (Cremepe) confirmou que recebeu denúncia sobre o caso e abriu apuração. A entidade não citou o nome de Barbosa.

A Sociedade Brasileira de Neurocirurgia também repudiou a declaração e informou estar “adotando medidas cabíveis”.

*Com informações da CNN

