Tradição

Prática é mais comum em áreas rurais, onde os funerais também funcionam como eventos sociais importantes

Na zona rural da China, uma prática incomum tem chamado atenção: a contratação de strippers para se apresentarem em funerais. Apesar de causar estranhamento a quem vê de fora, essa tradição tem raízes culturais profundas. Para muitas famílias, atrair grandes públicos para os velórios é uma forma de demonstrar honra e respeito ao falecido — e, segundo crenças locais, cerimônias lotadas trazem boa sorte aos mortos.

De acordo com o jornal The Guardian, essa prática é mais comum em áreas rurais, onde os funerais também funcionam como eventos sociais importantes. Everett Zhang, professor assistente de estudos do Leste Asiático na Universidade de Princeton, explica que, em algumas culturas, os funerais têm um papel semelhante ao dos casamentos: são eventos que reforçam status social.

“Na China, quando a pessoa que morre é muito velha e vive uma vida longa, esse tipo de ocasião se torna apenas uma celebração”, afirmou Zhang ao jornal britânico.

Ainda segundo o professor, a presença de dançarinas e performances ousadas está ligada à escassez de outros eventos culturais nessas regiões mais isoladas, o que torna os funerais uma rara oportunidade de entretenimento comunitário.

Essa tradição, no entanto, tem sido alvo de críticas por parte do governo chinês. Em 2018, o Ministério da Cultura anunciou medidas para reprimir o que classificou como “apresentações obscenas e vulgares” em funerais, casamentos e feiras religiosas em diversas províncias rurais do país.

