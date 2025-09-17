Distrito Industrial

Iniciativa abre as portas da unidade para o público conhecer de perto o processo de produção das motocicletas

O BMW Group Brasil, realizou nesta quarta-feira (17) a inauguração do programa “Por Dentro do BMW Group Brasil” na fábrica de Manaus. A iniciativa abre as portas da unidade para visitação pública, permitindo conhecer de perto o processo de produção das motocicletas.

O evento de lançamento reuniu autoridades, representantes da indústria e imprensa, que participaram de um tour guiado pelas instalações da fábrica. O passeio, com duração aproximada de uma hora e meia, percorre etapas como pré-montagem e montagem de motor, montagem de chassi, testes de qualidade, expedição e áreas interativas.

Montagem do motor na fábrica da BMW em Manaus (Foto: Portal Em Tempo)

“Essa é uma oportunidade única de mostrar ao público o nível de excelência que aplicamos em cada etapa do processo produtivo. Aqui, fabricamos motocicletas que seguem rigorosamente os padrões globais da BMW. Cada moto que sai da nossa linha de produção carrega o DNA da engenharia alemã, aliado à dedicação e competência da nossa equipe brasileira”, destacou Alex Donatti, diretor da fábrica do BMW Group em Manaus.

O diretor ressaltou que a iniciativa também traz a expectativa de atrair admiradores da marca, agentes de turismo, turistas interessados e acadêmicos das áreas de engenharia e produção.

“A expectativa é cada vez mais trazer visibilidade para o que nós fazemos aqui, para o nível de qualidade, para a tecnologia que empregamos nos nossos produtos e abrir as portas para mostrar isso a quem tiver interesse, sempre com responsabilidade ambiental”, afirmou Donatti.

Turismo ecoindustrial

O tour será operado pela Serra Verde Express, empresa referência em turismo ferroviário e experiências imersivas no Brasil. Segundo o diretor-geral, Adonai Arruda, a iniciativa também promove o chamado “turismo ecoindustrial”, com práticas sustentáveis em regiões naturais protegidas.

“Essa iniciativa tem tudo para potencializar o turismo industrial. Lá em Santa Catarina, na fábrica de carros, a gente viu que a demanda existe. Acabamos de lançar e já há procura de grupos e pessoas que querem unir outros passeios na região com a visita à fábrica”, afirmou Arruda.

Estrutura profissionalizada e agendamento online

A visita conta com equipe bilíngue, estrutura profissionalizada e capacidade para até 60 visitantes por dia, divididos em grupos de 15 pessoas por horário.



O valor estimado é de R$ 90 por pessoa, e a idade mínima para participação é de 10 anos. Mais informações e agendamentos estão disponíveis no site www.visitabmwgroupbrasil.com.br.

