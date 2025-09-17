gratuito

Mostra gratuita exibe clássicos premiados pela Academia entre 1941 e 1947, com diretores como Hitchcock, Wyler e Billy Wilder

O selo “As Décadas do Oscar” retorna à programação do Cine Carmen Miranda, de quinta a sábado (18 a 20 de setembro), com filmes premiados pela Academia entre 1941 e 1947. A seleção gratuita para o público reúne clássicos dirigidos por nomes como Alfred Hitchcock, John Ford, William Wyler, Leo McCarey e Billy Wilder.

Com exibições em horários variados, os longas percorrem gêneros como drama, suspense e comédia, refletindo o cinema produzido sob a influência da Segunda Guerra Mundial. O clássico Casablanca não integra a programação, pois já foi exibido anteriormente no Cine Carmen Miranda.

A mostra acontece no Instituto Cultural Hiléia Amazônica, onde funciona o Cine Carmen Miranda, na Rua do Congresso, nº 10, Centro, próximo à Praça do Congresso e à Biblioteca Municipal (portão laranja).

O projeto conta com o apoio da Política Nacional Aldir Blanc, do Ministério da Cultura, do Governo Federal, Concultura, Prefeitura de Manaus e Manauscult. A iniciativa também tem parceria com a À La Carte Belas Artes e a Aliança Francesa Manaus.

Programação completa: As Décadas do Oscar

📅 Quinta-feira (18/09/2025)

17h – Rebecca: A Mulher Inesquecível (1940)

🏆 Vencedor de Melhor Filme 1941

🎥 Dir.: Alfred Hitchcock

🇺🇸 EUA | Suspense Gótico / Drama Romântico | 130 min

Sinopse: Após se casar com um viúvo rico, uma jovem dama de companhia visita sua nova casa e se vê assombrada pela memória da primeira esposa – Rebecca – cuja presença domina tudo ao redor. A tensão cresce à medida que segredos sombrios vêm à tona.

19h15 – Como Era Verde o Meu Vale (1941)

🏆 Vencedor de Melhor Filme 1942

🎥 Dir.: John Ford

🇺🇸 EUA | Drama Familiar | 118 min

Sinopse: Através dos olhos de uma criança, acompanhamos a vida de uma família de mineradores no País de Gales, lidando com greves, mudanças sociais e o fim de uma época.

📅 Sexta-feira (19/09/2025)

17h – Rosa de Esperança (1942)

🏆 Vencedor de Melhor Filme 1943

🎥 Dir.: William Wyler

🇺🇸 EUA | Drama de Guerra | 134 min

Sinopse: Uma família inglesa urbana enfrenta os horrores da guerra, mantendo esperança, união e dignidade diante do caos.

19h30 – O Bom Pastor (1944)

🏆 Vencedor de Melhor Filme 1945

🎥 Dir.: Leo McCarey

🇺🇸 EUA | Comédia / Drama Religioso | 130 min

Sinopse: Um padre jovem e irreverente assume uma paróquia em crise, equilibrando fé, música e compaixão para resgatar o espírito da comunidade.

📅 Sábado (20/09/2025)

16h – Farrapo Humano (1945)

🏆 Vencedor de Melhor Filme 1946

🎥 Dir.: Billy Wilder

🇺🇸 EUA | Drama Psicológico | 101 min

Sinopse: Um escritor alcoólatra luta contra seus vícios durante um final de semana sombrio, numa representação realista e perturbadora da dependência.

18h – Os Melhores Anos de Nossas Vidas (1946)

🏆 Vencedor de Melhor Filme 1947

🎥 Dir.: William Wyler

🇺🇸 EUA | Drama Pós-Guerra | 172 min

Sinopse: Três veteranos retornam da Segunda Guerra e enfrentam os desafios de se readaptar à vida civil, enquanto lutam com traumas, relacionamentos e mudanças sociais.

Serviço

Evento: Especial “As Décadas do Oscar”

Local: Cine Carmen Miranda (Instituto Cultural Hiléia Amazônica)

Cine Carmen Miranda (Instituto Cultural Hiléia Amazônica) Endereço: Rua do Congresso, nº 10 – Centro, Manaus (portão laranja)

Rua do Congresso, nº 10 – Centro, Manaus (portão laranja) Datas: 18, 19 e 20 de setembro de 2025

18, 19 e 20 de setembro de 2025 Entrada: Gratuita

Gratuita Classificação indicativa: Verificar por filme

