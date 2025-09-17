O selo “As Décadas do Oscar” retorna à programação do Cine Carmen Miranda, de quinta a sábado (18 a 20 de setembro), com filmes premiados pela Academia entre 1941 e 1947. A seleção gratuita para o público reúne clássicos dirigidos por nomes como Alfred Hitchcock, John Ford, William Wyler, Leo McCarey e Billy Wilder.
Com exibições em horários variados, os longas percorrem gêneros como drama, suspense e comédia, refletindo o cinema produzido sob a influência da Segunda Guerra Mundial. O clássico Casablanca não integra a programação, pois já foi exibido anteriormente no Cine Carmen Miranda.
A mostra acontece no Instituto Cultural Hiléia Amazônica, onde funciona o Cine Carmen Miranda, na Rua do Congresso, nº 10, Centro, próximo à Praça do Congresso e à Biblioteca Municipal (portão laranja).
O projeto conta com o apoio da Política Nacional Aldir Blanc, do Ministério da Cultura, do Governo Federal, Concultura, Prefeitura de Manaus e Manauscult. A iniciativa também tem parceria com a À La Carte Belas Artes e a Aliança Francesa Manaus.
Programação completa: As Décadas do Oscar
📅 Quinta-feira (18/09/2025)
17h – Rebecca: A Mulher Inesquecível (1940)
🏆 Vencedor de Melhor Filme 1941
🎥 Dir.: Alfred Hitchcock
🇺🇸 EUA | Suspense Gótico / Drama Romântico | 130 min
Sinopse: Após se casar com um viúvo rico, uma jovem dama de companhia visita sua nova casa e se vê assombrada pela memória da primeira esposa – Rebecca – cuja presença domina tudo ao redor. A tensão cresce à medida que segredos sombrios vêm à tona.
19h15 – Como Era Verde o Meu Vale (1941)
🏆 Vencedor de Melhor Filme 1942
🎥 Dir.: John Ford
🇺🇸 EUA | Drama Familiar | 118 min
Sinopse: Através dos olhos de uma criança, acompanhamos a vida de uma família de mineradores no País de Gales, lidando com greves, mudanças sociais e o fim de uma época.
📅 Sexta-feira (19/09/2025)
17h – Rosa de Esperança (1942)
🏆 Vencedor de Melhor Filme 1943
🎥 Dir.: William Wyler
🇺🇸 EUA | Drama de Guerra | 134 min
Sinopse: Uma família inglesa urbana enfrenta os horrores da guerra, mantendo esperança, união e dignidade diante do caos.
19h30 – O Bom Pastor (1944)
🏆 Vencedor de Melhor Filme 1945
🎥 Dir.: Leo McCarey
🇺🇸 EUA | Comédia / Drama Religioso | 130 min
Sinopse: Um padre jovem e irreverente assume uma paróquia em crise, equilibrando fé, música e compaixão para resgatar o espírito da comunidade.
📅 Sábado (20/09/2025)
16h – Farrapo Humano (1945)
🏆 Vencedor de Melhor Filme 1946
🎥 Dir.: Billy Wilder
🇺🇸 EUA | Drama Psicológico | 101 min
Sinopse: Um escritor alcoólatra luta contra seus vícios durante um final de semana sombrio, numa representação realista e perturbadora da dependência.
18h – Os Melhores Anos de Nossas Vidas (1946)
🏆 Vencedor de Melhor Filme 1947
🎥 Dir.: William Wyler
🇺🇸 EUA | Drama Pós-Guerra | 172 min
Sinopse: Três veteranos retornam da Segunda Guerra e enfrentam os desafios de se readaptar à vida civil, enquanto lutam com traumas, relacionamentos e mudanças sociais.
Serviço
- Evento: Especial “As Décadas do Oscar”
- Local: Cine Carmen Miranda (Instituto Cultural Hiléia Amazônica)
- Endereço: Rua do Congresso, nº 10 – Centro, Manaus (portão laranja)
- Datas: 18, 19 e 20 de setembro de 2025
- Entrada: Gratuita
- Classificação indicativa: Verificar por filme