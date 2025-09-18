Polêmica

Indiazinha, ex-companheira de cela, revelou o relacionamento da ex-deputada com outra detenta no Talavera Bruce, no Rio de Janeiro.

Flordelis está vivendo um novo relacionamento dentro da penitenciária Talavera Bruce, no Rio de Janeiro. A informação foi revelada por Camilla Miranda, conhecida como Indiazinha, ex-companheira de cela da ex-deputada federal, condenada por envolvimento na morte do marido.

Relacionamento com outra mulher dentro da prisão

Segundo o jornalista Felipeh Campos, a influenciadora Indiazinha revelou nas redes sociais que Flordelis está namorando uma mulher dentro da unidade prisional. “A Flordelis está namorando uma mulher”, afirmou a ex-detenta, sem citar nomes ou dar mais detalhes sobre a nova companheira da ex-parlamentar.

Até o início de 2023, Flordelis mantinha um relacionamento com o produtor musical gospel Allan Soares, com quem chegou a planejar casamento.

Allan Soares nega envolvimento em “mentiras”

Após a repercussão do novo suposto romance, o ex-noivo Allan Soares usou suas redes sociais para se manifestar. Em tom enigmático, escreveu: “Em respeito a todos os envolvidos, não vou me manifestar sobre essas mentiras”.

Nos comentários, seguidores cobraram uma explicação mais clara. “Essa mensagem subjetiva não explica nada. O que é mentira?”, questionou uma usuária. Outros ironizaram o silêncio do produtor: “Caraca, um boy lindo desses levou pé na bunda?”, brincou uma seguidora.

Também houve críticas: “Ele gosta de mídia, vai fazer um showzinho”, comentou uma internauta. Outra o chamou de “biscoiteiro”.

O fim com Allan Soares

O relacionamento de Flordelis e Allan chegou ao fim no início de 2023, após quatro anos juntos. O término aconteceu durante uma visita do produtor à penitenciária Talavera Bruce, onde a ex-deputada está presa.

Segundo informações da coluna True Crime, do jornalista Ulisses Campbell, o rompimento foi motivado por três fatores principais:

o distanciamento provocado pelo confinamento;

a rejeição de parte dos filhos de Flordelis, que acusavam Allan de ser um “aproveitador”;

e a desaprovação dos advogados de defesa, que temiam prejuízos à imagem da ex-parlamentar no julgamento.

A trajetória do casal

Flordelis e Allan Soares tornaram público o relacionamento durante a comemoração de 60 anos da ex-deputada. Ele chegou a conviver com Anderson do Carmo, marido assassinado da pastora, e frequentava as visitas no presídio com frequência.

Em publicações nas redes sociais, Allan se declarava: “Essa luta não vai nos fazer parar. Vai passar! A volta por cima vai chegar e está próximo. Deus vai nos surpreender”, escreveu, em tom de esperança.

Situação atual de Flordelis

Flordelis, de 62 anos, está presa na penitenciária Talavera Bruce, no Complexo de Gericinó, em Bangu, Rio de Janeiro. Ela foi condenada a 50 anos e 28 dias de prisão pela morte do marido, o pastor Anderson do Carmo.

Em agosto de 2023, a Justiça negou um pedido de habeas corpus feito por sua defesa.

(*) Com informações do Metrópoles

