ação judicial

Presidente francês e esposa entram na Justiça dos EUA contra influenciadora que afirma que Brigitte Macron nasceu homem

O presidente da França, Emmanuel Macron, e sua esposa, Brigitte Macron, entraram com um processo por difamação nos Estados Unidos contra a influenciadora conservadora Candace Owens. O casal pretende apresentar laudos científicos e fotos pessoais para comprovar que Brigitte é mulher, contestando publicamente as declarações feitas por Owens.

A ação judicial foi movida após Owens afirmar, repetidamente, que acredita que Brigitte Macron “nasceu homem”. As alegações, segundo os advogados do casal francês, são infundadas e maliciosas.

Em entrevista ao podcast da BBC Fame Under Fire (“Fama Sob Fogo”), o advogado do casal Macron, Tom Clare, declarou que Brigitte considera as acusações “profundamente perturbadoras” e que elas representam uma distração ao presidente francês.

“Não quero sugerir que isso o tenha prejudicado de alguma forma. Mas, como qualquer pessoa que concilia carreira e vida familiar, quando sua família está sob ataque, isso desgasta. E ele não está imune a isso por ser um presidente de um país”, afirmou Clare.

Casal apresentará provas fotográficas e testemunhos científicos

Segundo Clare, o casal apresentará “testemunhos de especialistas de natureza científica” e evidências fotográficas, incluindo imagens de Brigitte grávida e com os filhos. A documentação será usada para comprovar que as afirmações de Owens são falsas.

“É profundamente perturbador pensar que alguém precisa se submeter a esse tipo de prova”, disse Clare. “Mas [Brigitte] está disposta a fazê-lo. Ela está decidida a fazer o que for preciso para esclarecer os fatos.”

Origens da teoria e antecedentes do caso

As teorias conspiratórias sobre a identidade de Brigitte Macron começaram a circular em vídeos e fóruns obscuros da internet. Em 2021, as blogueiras francesas Amandine Roy e Natacha Rey alimentaram os rumores em um vídeo no YouTube.

O casal Macron venceu um processo de difamação contra as blogueiras na França em 2024, mas a decisão foi anulada em 2025 sob o argumento de liberdade de expressão. A nova ação contra Owens foi ajuizada em julho de 2025, nos Estados Unidos.

Candace Owens: histórico e resposta à ação

Candace Owens, ex-comentarista do Daily Wire e figura de destaque da direita americana, tem milhões de seguidores nas redes sociais. Em março de 2024, ela chegou a declarar que apostaria “toda a sua reputação profissional” na alegação de que Brigitte Macron nasceu homem.

Owens também já difundiu teorias sobre vacinas, o Holocausto e os pousos na Lua. Em 2025, lançou a série “Becoming Brigitte” (“Tornando-se Brigitte”) no YouTube, amplificando ainda mais as alegações contra a primeira-dama da França.

A defesa de Owens solicitou a rejeição do processo, argumentando que o caso não deveria ser julgado no estado de Delaware, onde seus negócios não estão sediados. Segundo seus advogados, obrigá-la a responder lá causaria “prejuízos financeiros e operacionais substanciais”.

Macron afirma que decisão de processar foi para defender a honra

Em entrevista à revista Paris Match, em agosto de 2025, o presidente Macron explicou por que decidiu levar o caso à Justiça americana:

“É uma questão de defender minha honra! Porque isso é um absurdo. Trata-se de alguém que sabia perfeitamente que tinha informações falsas e agiu com o objetivo de causar dano, a serviço de uma ideologia e com elos comprovados com líderes da extrema direita”, afirmou Macron.

Leia mais: Ana Castela e Zé Felipe surgem juntos e reacendem rumores de affair