Espetáculo em Manaus reúne comediantes populares das redes sociais

No próximo sábado (20), o público de Manaus poderá conferir o “Show da Toca”, um espetáculo de comédia interativa que propõe uma experiência única no teatro local. Metade do show é conduzida pelos comediantes no palco e a outra metade depende totalmente da participação da plateia, que será chamada para jogos, dinâmicas de improviso e até premiações.

Comediantes das redes sociais lideram espetáculo

O elenco é formado por nomes conhecidos do humor nas redes sociais:

William de Oliveira : conhecido por paródias do cotidiano e críticas sociais, soma mais de 1 milhão de seguidores;

: conhecido por paródias do cotidiano e críticas sociais, soma mais de 1 milhão de seguidores; Marcos Paiva : humorista e mágico, mistura ilusionismo com comédia e reúne 39 mil seguidores;

: humorista e mágico, mistura ilusionismo com comédia e reúne 39 mil seguidores; Silvio Lamartini: manauara com 248 mil seguidores, é famoso por paródias políticas e apresentações de stand-up.

Formato inspirado em podcast e atualidades

A ideia do espetáculo nasceu do podcast dos próprios humoristas, onde a interação ao vivo com o público já era uma marca registrada. Agora, esse formato ganha vida nos palcos.

“A gente já testou esse formato no podcast e agora adaptamos para o palco. Vai ter improviso, imprevisto, mas garantimos que será muito divertido”, afirma Silvio Lamartini.

Além das dinâmicas, os artistas vão abordar notícias locais e nacionais com bom humor e muita criatividade, tornando o conteúdo ainda mais próximo da realidade do público.

O Show da Toca acontece no sábado, dia 20 de setembro. A abertura das portas será às 19h30, com início às 20h. Os ingressos custam entre R$ 40 e R$ 100, acrescidos da taxa do site, e estão à venda em:

ingressomix.com

Lojas Ramsons dos shoppings Amazonas, Manauara e Sumaúma

A classificação etária é de 14 anos.

Expectativa e humor nos bastidores

Em tom descontraído, Silvio brinca sobre seus colegas de palco:

“O que mais me anima no Show da Toca é que, como o William tem muitos seguidores, o show vai lotar. O que me deixa triste é que o Marcos está no elenco”, diz, em tom de zoação.

Com a promessa de risadas, surpresas e interação com o público, o Show da Toca quer conquistar os palcos de Manaus com um formato ousado e participativo.

