Exposição gratuita

Exposição gratuita une criatividade e educação ambiental com esculturas em papel e oficinas interativas para todas as idades

A biodiversidade da floresta amazônica ganha vida por meio da arte em papel na exposição “Amazônia de Papel”, que convida o público a uma experiência imersiva com esculturas de animais feitas em papercraft, no shopping Grande Circular. A mostra é gratuita e apresenta figuras icônicas da fauna, como onças, araras e macacos, todos recriados com riqueza de detalhes usando apenas papel.

Mais do que uma exibição visual, a proposta valoriza a interatividade e o engajamento ambiental, ao oferecer oficinas gratuitas para o público. Realizadas aos sábados e domingos, das 15h às 18h, as atividades ensinam técnicas básicas de papercraft, permitindo que crianças e adultos criem seus próprios animais da Amazônia.

“A exposição ‘Amazônia de Papel’ é uma forma de celebrar a nossa cultura e a nossa natureza de uma maneira nova e acessível. Queremos que as pessoas não apenas admirem as obras, mas também se sintam parte do processo criativo”, afirma Júlio Kitzinger, gerente de Marketing.

Foto: Divulgação

Arte como ferramenta de conexão com a floresta

Com diversas instalações espalhadas em formato de “ilhas”, o espaço se transforma em uma representação lúdica da floresta amazônica, utilizando recursos visuais sustentáveis e design criativo para conectar o público ao ecossistema regional. A exposição reforça o valor da arte como ferramenta de educação ambiental e sensibilização coletiva.

Serviço

O quê: Exposição “Amazônia de Papel” e oficinas de papercraft

Exposição “Amazônia de Papel” e oficinas de papercraft Quando: Exposição em cartaz por tempo limitado

Exposição em cartaz por tempo limitado Oficinas: Sábados e domingos, das 15h às 18h

Sábados e domingos, das 15h às 18h Quanto: Gratuito

Gratuito Mais informações: @shoppinggrandecircular no Instagram

Foto: Divulgação

