DEHS

Dois homens foram presos suspeitos de matar o dono de assistência técnica por ordem de um grupo criminoso, segundo a Polícia Civil.

A Polícia Civil prendeu dois homens suspeitos de matar Rodrigo Silva dos Reis, 27 anos, conhecido como “Chefinho do Cell”, dono de uma assistência técnica no bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus. Segundo a investigação, Rodrigo foi executado após se envolver com a mulher de um traficante.

João Lucas Pimenta de Jesus, 24, conhecido como “Lukinha”, é apontado como o autor dos disparos, enquanto Yago dos Santos Matos, 28, foi identificado como o piloto da moto usada na fuga. A dupla foi presa nesta quinta-feira (18), após investigação da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

O crime ocorreu no dia 20 de junho, na avenida Francisco Queiroz. Os suspeitos chegaram em uma motocicleta e pararam próximo à loja da vítima. João Lucas entrou no estabelecimento e efetuou vários disparos contra Rodrigo, que chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital.

De acordo com o delegado Adanor Porto, o assassinato foi planejado por ordem de um grupo criminoso, após Rodrigo iniciar um relacionamento com a companheira de um dos membros.

João Lucas e Yago irão responder por homicídio qualificado e estão à disposição da Justiça.

Leia mais

Suspeitos de matar ‘Chefinho Cell’ dizem que crime foi por ‘talaricagem’ em Manaus