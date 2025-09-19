Ocorrência

Vítima foi socorrida e encaminhada para um hospital da capital amazonense

Um motociclista, que não teve o nome divulgado, sofreu um acidente na manhã desta sexta-feira (19), na Pista da Raquete, no bairro Gilberto Mestrinho, Zona Leste de Manaus.

Ainda não há informações confirmadas sobre as circunstâncias da colisão. Após o impacto, a vítima ficou agonizando em via pública até ser socorrida e encaminhada a um hospital da capital.

De acordo com testemunhas, o homem seria um industriário e estava a caminho do trabalho no momento do acidente. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra moradores da área tentando prestar os primeiros socorros enquanto o motociclista permanecia caído no chão.

