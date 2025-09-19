Educação

Iniciativa contempla escolas com curtas-metragens acessíveis e doação de livros sobre cultura indígena

A Escola Estadual (EE) Santa Luzia, localizada na Zona Sul de Manaus, recebeu nesta sexta-feira (19) a programação de dois projetos culturais idealizados pela professora Narda Telles, da rede estadual. As iniciativas, intituladas “Mitos Amazônicos – Narrativa do Coração do Mundo” e “Dona Chuva e Dona Selva Contra o Senhor Moto Serra”, foram contempladas por editais da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB) e vêm sendo levadas a diversas escolas públicas com exibições audiovisuais e distribuição gratuita de livros.

Curtas acessíveis e livros para fortalecer a identidade regional

Com os recursos dos editais, Narda Telles produziu curtas-metragens que apresentam mitos indígenas da criação da terra, da noite, do fogo e da chuva. Os vídeos contam com legendas e interpretação em Libras, garantindo acessibilidade. Além disso, 200 exemplares de livros foram impressos inicialmente e, após parceria com a Editora Fábrica do Livro, o número subiu para mil cópias, todas voltadas para doação em escolas públicas.

A EE Santa Luzia foi a 9ª escola a receber o projeto. Também participaram da iniciativa unidades como a EM Maria Ferreira da Silva, EM Hiran de Lima Caminha, EM Prof.ª Francisca Campos, Ceti Elisa Bessa Freire, EM Poetisa Cora Coralina, EM Antônia Alexandrina Monteverdes Bentes, EE Euclides da Cunha e a EE Nossa Senhora da Divina Providência.

Cultura ancestral e meio ambiente em debate com os alunos

Durante as atividades, os estudantes assistem aos curtas e participam de rodas de conversa sobre meio ambiente, oralidade e cultura popular. O projeto tem alcançado principalmente turmas do Ensino Fundamental I, favorecendo o contato com narrativas ancestrais ainda na infância. As ações dialogam com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), promovendo leitura, cidadania e valorização da identidade cultural regional.

“O objetivo é valorizar as nossas origens ancestrais e colocar no imaginário popular as histórias de criação narradas pelas próprias etnias indígenas. Nos livros, trazemos os pontos de vista dos Tikuna, dos Dessana. Queremos mostrar para os alunos que a nossa origem tem história, cultura, e que muitas vezes desconhecemos”, destacou a professora Narda Telles.

Estudantes demonstram interesse e encantamento pelas histórias

A proposta tem encantado os alunos, como relata Maria Allana, de 9 anos, estudante da EE Santa Luzia.

“Eu já gosto de pesquisar lendas amazônicas, como a da Matinta Pereira. Hoje aprendi outras histórias e quero contar tudo para os meus pais”, disse, animada.

