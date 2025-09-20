Programa

Ao todo, mais de 2.338 aparelhos tiveram os donos identificados e mais de 1,5 mil aparelhos já foram devolvidos aos proprietários

Em agosto, Manaus registrou uma redução de 41,6% nos roubos de telefones celulares, em comparação ao mesmo mês de 2024, marcando a maior queda do ano nesta ocorrência. O resultado reflete o impacto positivo das ações das Forças de Segurança com apoio do programa RecuperaFone, lançado pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), que completou um ano de funcionamento nesta semana.

Coordenado pela a equipe do Núcleo de Investigação e Recuperação de Celulares (NIRC) o progrma tem como principal objetivo localizar e restituir aparelhos recuperados pelas Forças de Segurança aos seus legítimos proprietários, além de inibir a receptação e o comércio ilegal desses celulares.

O diretor do NIRC, delegado Bruno Hitotuzi, explicou que desde sua criação, o programa possibilitou que milhares de celulares fossem devolvidos às vítimas, a partir do trabalho integrado entre a Polícia Militar do Amazonas (PMAM), Polícia Civil (PC-AM) e operações realizadas na capital.

“Esse resultado mostra que o RecuperaFone tem sido um grande aliado no combate ao roubo e furto de celulares em Manaus. Em apenas um ano, conseguimos devolver cerca de mil aparelhos aos seus verdadeiros donos, o que representa não só a recuperação de um bem material, mas também a sensação de justiça. O programa integra tecnologia, investigação e a integração das polícias, e por isso tem alcançado números tão positivos”, disse o diretor do NIRC, delegado Bruno Hitotuzi.

Números expressivos

Neste primeiro ano, o RecuperaFone alcançou resultados significativos no enfrentamento ao roubo e furto de celulares em Manaus. Foram 2.338 aparelhos que tiveram os donos identificados e um total de 1.547 devolvidos aos seus verdadeiros donos, 93 lojas de assistência técnica vistoriadas, 102 pessoas presas, 35 operações realizadas e 224 procedimentos enviados à Justiça. Neste período, mais de 6.600 aparelhos já foram recuperados.

“As nossas ações têm gerado grandes resultados e no mês de agosto, tivemos uma redução histórica. Se for comparar agosto deste ano com agosto de 2024, tivemos uma redução de 41% no roubo de celular, nós vamos seguir com esse trabalho e a tendência é reduzir ainda mais a criminalidade”, ressaltou o delegado.

RecuperaFone no interior

Além da capital amazonense, o programa funciona diariamente durante a operação Impacto, nos municípios do estado.

“O programa não funciona somente aqui na capital, ele também existe no interior atuando em parceria com a polícia civil, polícia militar onde vem realizando prisões com o auxílio do NIRC. Nós estamos dispostos a dar apoio seja diretamente ou nos grandes eventos como exemplo em Parintins, Manacapuru e, juntamente com isso, também temos a operação Impacto que está nos municípios realizando o trabalho de fiscalização e de conscientização da população com relação a roubo de celular e receptação”, disse o delegado.

