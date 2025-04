Perdeu o celular em Manaus? Veja como recuperar com o RecuperaFone da SSP-AM

Mais de 470 celulares recuperados aguardam seus donos na sede do NIRC, em Manaus. Consulte seu nome no site da SSP-AM.

Manaus (AM) – Se você teve o celular roubado ou perdido em Manaus nos últimos meses, essa notícia pode mudar seu dia. A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), por meio do programa RecuperaFone, está com 472 aparelhos celulares prontos para devolução aos seus verdadeiros donos.

O serviço, realizado pelo Núcleo de Investigação e Recuperação de Celulares (NIRC), funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h, no conjunto Celetramazon, bairro Adrianópolis, zona centro-sul de Manaus.

Mutirão já devolveu mais de 500 aparelhos

De 1º a 4 de abril, o NIRC promoveu um mutirão que disponibilizou mais de mil celulares recuperados a partir do trabalho integrado das Forças de Segurança do Amazonas.

Segundo o delegado Bruno Hitotuzi, diretor do núcleo, quase metade dos aparelhos já foram devolvidos aos proprietários.

“O RecuperaFone está aguardando os donos de 472 celulares. Para retirar o aparelho, é necessário apresentar um documento com foto e, se possível, a nota fiscal, a caixa do celular ou o boletim de ocorrência”, orienta o delegado.

Perdeu o mutirão? Ainda dá tempo de recuperar seu celular

Se você não conseguiu comparecer durante os dias de mutirão, não se preocupe. O atendimento continua na sede do NIRC, e o processo de devolução segue normalmente.

“Nossas equipes continuam empenhadas em devolver esses aparelhos. Basta vir até o NIRC com a documentação necessária”, reforça Hitotuzi.

Como saber se seu celular está entre os recuperados?

A população pode consultar a lista completa com os nomes no edital de restituição disponível no site da SSP-AM. A consulta é gratuita para qualquer cidadão que teve seu aparelho furtado, roubado ou perdido.

