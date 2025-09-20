YouTube

Influenciadora aposta em batida envolvente e mostra resultado de transformação física em produção ousada

A influenciadora e cantora Anny Bergatin, conhecida como Ruivinha de Marte, lançou nesta sexta-feira (19) o single “Te Amo, Te Amo, Te Amo”, já disponível em todas as plataformas digitais. O lançamento veio acompanhado de um videoclipe oficial no YouTube, em que a artista exibe confiança, atitude e sua recente transformação física.

Com batida envolvente e letra apaixonada, a nova música reforça o estilo autêntico da cantora. No clipe, Ruivinha aparece em produções ousadas e cheias de energia, traduzindo em imagens a intensidade da canção e o momento atual da sua carreira.

Ruivinha anuncia desafio no fisiculturismo

Além da música, Ruivinha de Marte tem surpreendido os fãs com novos projetos. No início do mês, durante um evento fitness em São Paulo, a influenciadora revelou que vai competir no fisiculturismo, área que exige foco e disciplina. A novidade reforça sua versatilidade artística e pessoal.

Nas redes sociais, Ruivinha já vinha compartilhando a evolução do seu corpo, resultado de treinos intensos e dedicação. Essa mudança agora também pode ser vista no clipe de “Te Amo, Te Amo, Te Amo”, no qual a artista mostra o reflexo de sua preparação física e determinação em superar limites.