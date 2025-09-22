Uma mulher identificada como Adriana Andrade Gomes foi executada dentro da própria residência na tarde desta segunda-feira (22), na Colônia Terra Nova, Zona Norte de Manaus.
Segundo o delegado Daniel Vezzani, da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), ainda não há informações sobre a quantidade de suspeitos ou o meio utilizado na ação — se estavam a pé, de moto ou em carro.
De acordo com os peritos criminais, Adriana foi atingida por três disparos de arma de fogo na região da cabeça e do rosto. A vítima aparentemente foi surpreendida enquanto pegava alimento na geladeira, momento em que os suspeitos efetuaram os tiros a curta distância.
Conforme o delegado, não há informações confirmadas sobre a presença de crianças no local no momento do crime. Também ainda será verificado se Adriana possuía antecedentes criminais, embora familiares tenham mencionado a possibilidade de uma passagem pelo sistema penal.
O caso segue sob investigação da DEHS, que levantará todos os detalhes da dinâmica do crime durante o inquérito policial.
