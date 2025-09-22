Execução

Adriana Andrade Gomes foi morta a tiros dentro da própria residência na Colônia Terra Nova; polícia investiga autoria e motivação.

Uma mulher identificada como Adriana Andrade Gomes foi executada dentro da própria residência na tarde desta segunda-feira (22), na Colônia Terra Nova, Zona Norte de Manaus.

Segundo o delegado Daniel Vezzani, da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), ainda não há informações sobre a quantidade de suspeitos ou o meio utilizado na ação — se estavam a pé, de moto ou em carro.

De acordo com os peritos criminais, Adriana foi atingida por três disparos de arma de fogo na região da cabeça e do rosto. A vítima aparentemente foi surpreendida enquanto pegava alimento na geladeira, momento em que os suspeitos efetuaram os tiros a curta distância.

Conforme o delegado, não há informações confirmadas sobre a presença de crianças no local no momento do crime. Também ainda será verificado se Adriana possuía antecedentes criminais, embora familiares tenham mencionado a possibilidade de uma passagem pelo sistema penal.

O caso segue sob investigação da DEHS, que levantará todos os detalhes da dinâmica do crime durante o inquérito policial.

