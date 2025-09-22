Procurado

As denúncias podem ser feitas pelos números (92) 98116-9099, do 9° DIP, ou 197 da PC-AM.

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) está procurando por um homem, ainda não identificado, suspeito de praticar o crime de importunação ofensiva ao pudor. Ele foi flagrado se masturbando em uma Unidade Básica de Saúde (UBS), localizada no bairro Zumbi dos Palmares, zona Leste de Manaus.

De acordo com o delegado Fabiano Rosas, do 9º Distrito Integrado de Polícia (DIP), o fato ocorreu na manhã desta segunda-feira (22/09) e foi registrado por uma pessoa que estava no local.

A PC-AM reforça que informações sobre o paradeiro do suspeito podem ser repassadas de forma anônima pelos números (92) 98116-9099, disque-denúncia do 9º DIP; 197, da PC-AM, ou 181, da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

