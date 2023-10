Homem é preso por se masturbar perto de crianças

Nesta terça-feira (10), um homem foi preso pela Polícia Militar na rua Raimundo Pádua, em Castanhal, no nordeste do Pará, pela suspeita de ter se masturbado perto de duas crianças enquanto elas brincavam na calçada de uma casa. O crime, registrado por câmeras de segurança, aconteceu na segunda-feira (9), na área do bairro Novo Caiçara.

De acordo com o relato policial, ele foi localizado na frente da casa dele, que fica em uma vila, e entrou no imóvel logo em seguida.

Os PMs se aproximaram da residência e bateram na porta. O suspeito respondeu depois de alguns chamados da polícia. Na hora da abordagem, o mesmo estava sem camisa e foi orientado a se vestir. A peça de roupa que ele pegou para colocar era a mesma vista na gravação do crime. Além disso, os militares pediram para o homem retirar uma bicicleta azul, já que um veículo com as características parecidas também tinha sido visto na filmagem, conforme consta no relatório.

O homem foi conduzido para a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) de Castanhal. A mãe de uma das crianças vítimas do crime foi orientada pela PM a levar o caso à Deam para que pudesse ser ouvida. Segundo as autoridades, o suspeito foi liberado.

Com informações do O Liberal*

