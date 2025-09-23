Incentivo

Ação foi coordenada pelo governador Wilson Lima.

Produtores rurais de Presidente Figueiredo (a 117 quilômetros de Manaus) receberam implementos agrícolas e certificados digitais. A entrega foi feita na segunda-feira (22), pelo governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror). Os investimentos somam mais de R$ 64,2 mil.

A ação foi coordenada pelo governador Wilson Lima, acompanhado do prefeito de Presidente Figueiredo, Fernando Vieira, além de secretários estaduais e municipais, e representantes do setor primário do município.

De acordo com o secretário da Sepror, Daniel Borges, o Governo do Amazonas está fortalecendo o setor primário em todos os municípios do interior, com o objetivo de diversificar a matriz econômica do estado e, também, proporcionar uma produção rural de forma sustentável.

“Estamos seguindo a determinação do governador Wilson Lima, trabalhando por aqueles que mais precisam. Estamos proporcionando novas tecnologias no campo, como a entrega de motocultivadores e triciclos, para facilitar e agilizar a produção agrícola”, ressalta Daniel.

Foram entregues quatro motocultivadores com investimentos somados em R$ 21,4 mil para incentivar a produção agrícola com mais eficiência e agilidade, contribuindo para reduzir a dependência de práticas agrícolas extensivas, minimizando a degradação do solo e potencializando a produção rural de forma sustentável. Também foi entregue um triciclo no valor de R$ 26 mil, para facilitar o escoamento da produção.

