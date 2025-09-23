A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da 37ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Presidente Figueiredo (a 117 quilômetros de Manaus), prendeu em flagrante, na segunda-feira (22/09), um homem, de 32 anos, apontado como suspeito do homicídio de Miguel Soares de Souza, que tinha 65 anos.
De acordo com o delegado Valdinei Silva, o crime foi praticado na tarde do mesmo dia da prisão, em um bar localizado no bairro Maruaga, naquele município.
“O autor e a vítima estavam no estabelecimento comercial quando se desentenderam e o indivíduo desferiu dois golpes de faca em Miguel e fugiu em seguida. O idoso não resistiu e foi a óbito ainda no local do crime”, informou o delegado.
Segundo o delegado, logo após a comunicação do homicídio, a equipe policial da 37ª DIP foi ao local do fato para apura-lo, onde recebeu o apoio da Polícia Militar do Amazonas (PMAM) e da Guarda Civil Municipal (GCM) nas diligências.
“O homem foi preso na noite de segunda-feira, quando se apresentou na delegacia e confessou o crime cometido. Ele passou pelos procedimentos cabíveis e será encaminhado à audiência de custódia”, falou o delegado.
Procedimentos
O homem responderá por homicídio e ficará à disposição da Justiça.
