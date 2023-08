Vídeo: Suspeito de mandar matar médico por vingança é preso

A polícia informou que a motivação do crime foi vingança, o suspeito deu a ordem por conta da morte de seu irmão que era paciente do médico

Manaus (AM) – Um homem identificado como Romário, suspeito de ser o mandante do atentado ao médico Renato Morais da Silva de 35 anos, foi preso, neste sábado (26), no município de Novo Aripuanã (a 227 quilômetro de Manaus). A polícia informou que a motivação do crime foi vingança, o suspeito deu a ordem por conta da morte de seu irmão. O crime ocorreu, na terça-feira (22), no Vieiralves, bairro Nossa Senhora das Graças, Zona centro-sul de Manaus.

Segundo o delegado titular do 22º Distrito Integrado de Polícia (DIP), Adriano Felix, a polícia descobriu que o irmão de Romário, um homem identificado como Rogenilson, fugiu do Hospital Pronto-Socorro 28 de Agosto, onde recebia atendimento do médico. A família Rogelison relatou que tinha sido liberado e acabou falecendo no dia 23 de junho deste ano.

Durante investigações, a polícia também informou que no prontuário médico foi informado que o irmão de Romário deu entrada com o diagnostico de tuberculose, mas também possuía o registro de um quadro psiquiátrico e posteriormente fugiu da unidade hospitalar.

As investigações chegaram até a casa da namorada de Fábio Wenderson Tavares dos Santos, o suspeito de ser o pistoleiro que realizou o serviço. A mulher confessou em depoimento que Fábio recebeu duas transferência por meio de Pix feitas por Romário nos valores de R$500 e R$2 mil.

Veja o vídeo do momento da prisão:

Relembre o caso:

Médico Renato Morais da Silva. Foto: Reprodução

O médico Renato Morais da Silva, de 35 anos, foi baleado durante um ataque ocorrido na manhã de terça-feira (22), na rua Rio Purus, no Vieiralves, Zona Centro-sul de Manaus.

De acordo com informações de testemunhas, a vítima estava dirigindo seu carro quando foi surpreendido por atiradores. Uma mulher que passava no local percebeu o crime e acionou uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Renato foi socorrido e encaminhado para o Hospital e Pronto Socorro 28 de Agosto. A informação inicial é que o médico deve passar por uma cirurgia e o estado de saúde dele é estável.

Renato Morais trabalha como intensivista na UTI do 28 de Agosto e também atende uma Unidade Básica de Saúde (UBS) na capital.

Leia mais:

Envolvido na recompra de Rolex por R$ 250 mil, Wassef acumula dívidas

Corpo com sinais de espancamento é encontrado no bairro São Raimundo

Homem é preso após cometer uma série de assaltos no bairro Petrópolis, em Manaus