Apreensão

A droga foi encontrada em caixas de papelão dentro de uma serraria no conjunto Mauá, bairro Mauazinho, Zona Leste da capital.

Policiais militares da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam) apreenderam quase uma tonelada de drogas, na noite desta terça-feira (23), em Manaus. A ocorrência foi registrada no conjunto Mauá, bairro Mauazinho, na Zona Leste da cidade.

De acordo com a PM, o material estava escondido dentro de caixas de papelão em uma serraria localizada na rua Rio Solimões.

As circunstâncias da apreensão e mais detalhes serão divulgados em coletiva de imprensa marcada para esta quarta-feira (24).

Leia mais:

