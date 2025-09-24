Policiais militares da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam) apreenderam quase uma tonelada de drogas, na noite desta terça-feira (23), em Manaus. A ocorrência foi registrada no conjunto Mauá, bairro Mauazinho, na Zona Leste da cidade.
De acordo com a PM, o material estava escondido dentro de caixas de papelão em uma serraria localizada na rua Rio Solimões.
As circunstâncias da apreensão e mais detalhes serão divulgados em coletiva de imprensa marcada para esta quarta-feira (24).
Leia mais:
PM apreende submetralhadora artesanal em Manaus