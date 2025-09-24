Agropecuária

Evento será realizado de 28 de setembro a 5 de outubro, no Parque Multiuso Dr. Eurípedes Ferreira Lins, quilômetro 2 da rodovia BR-174

Além de fiscalizar a participação de animais, a Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Amazonas (Adaf) levará para a 47ª Exposição Agropecuária do Amazonas (Expoagro) 14 palestras e terá estande com programação dinâmica para o público, com brincadeiras, brindes e informações sobre os programas desenvolvidos pela agência. O evento será realizado de 28 de setembro a 5 de outubro, no Parque Multiuso Dr. Eurípedes Ferreira Lins, quilômetro 2 da rodovia BR-174.

Os servidores da Adaf vão inspecionar a entrada de animais, a partir de sábado (27), para garantir que permaneçam no local apenas aqueles em boas condições para participar do evento, de forma a preservar a sanidade de todos. Além de emitir Guia de Trânsito Animal (GTA) quando necessário, as equipes também prestarão informações básicas de educação sanitária aos criadores, tratadores e visitantes.

Durante todos os dias do evento, a partir das 16h, o estande da agência terá informações sobre os programas sanitários, com distribuição de material educativo, brincadeiras para adultos e crianças e brindes para quem participar da ação e seguir a Adaf nas redes sociais.

“No ano passado, nosso estande foi muito visitado com a brincadeira da roleta que levamos para a Expoagro. Este ano, estamos preparando mais dinâmicas para atrair o público com diversão e muita informação sobre a Defesa Agropecuária, porque o nosso trabalho tem impacto direto na saúde da população. Estamos confiantes de que será um sucesso”, destacou o coordenador do núcleo de Educação Sanitária da Adaf, Samuel Bernardo.

O coordenador acrescentou que, além de se divertir e se informar, o público ainda poderá receber brindes como squeezes, estojos de lápis, mochilinhas, bonés e lixeira para carro.

Maior vitrine do agronegócio sustentável do estado, a Expoagro movimentou, de 2019 a 2024, R$ 667 milhões em negócios.

(*) Com informações da assessoria