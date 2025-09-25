Investigação

Investigação apura se crime tem relação com o PCC

A Secretaria de Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo expediu nesta terça-feira (23) o oitavo mandado de prisão contra suspeitos de envolvimento no assassinato do ex-delegado-geral de São Paulo e secretário da Prefeitura de Praia Grande, Ruy Ferraz Fontes, em 15 de setembro, na cidade do litoral paulista. Quatro pessoas já foram presas e outras quatro ainda estão sendo investigadas.

Segundo a Secretaria de Justiça de São Paulo, também foram cumpridos novos mandados de busca e apreensão, além de ouvidos mais relatos das testemunhas. O Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Civil de SP, continua as investigações para identificar todos os envolvidos no crime.

Laudos periciais ainda estão em elaboração e em processo de análise. Entre as hipóteses para o crime, estão as investigações promovidas por Fontes quando era delegado responsável pelos inquéritos sobre o crime organizado em São Paulo, principalmente o PCC.

Fontes foi responsável pela prisão de líderes do PCC nos anos 2000, quando atuava como delegado geral, na função de repressão a roubo de bancos.

Também foram levantadas suspeitas de que o crime teria relação com irregularidades na Prefeitura de Praia Grande que Ferraz pretenderia denunciar.

No dia 15 de setembro, por volta das 18h, o então Secretário de Administração de Praia Grande, Ruy Ferraz, foi morto perto da prefeitura da cidade. Imagens de câmeras de segurança mostram seu carro em fuga até capotar, entre dois ônibus, ao tentar entrar em uma avenida.

Logo após, um carro que perseguia o secretário chegou na cena batendo em um dos ônibus, e três homens com fuzis saltaram do veículo. Dois dos criminosos se deslocaram até o carro de Ruy e dispararam. Em seguida, os homens fogem na mesma avenida usada na perseguição.

