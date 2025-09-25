'Do Mato ao Asfalto'

Obra reúne 12 autores amazonenses e será apresentada na I Feira de Literatura Infantil do Amazonas

A literatura amazonense renova-se com o lançamento da coletânea infantil “Do Mato ao Asfalto”, que reúne 12 autores independentes da região. O livro será apresentado oficialmente durante a I Feira de Literatura Infantil e Infantojuvenil do Amazonas, evento gratuito que acontece de 10 a 12 de outubro na Biblioteca Pública do Estado, no Centro de Manaus. A feira oferece programação voltada para crianças, jovens e educadores, valorizando a tradição amazônica e incentivando a formação de novos leitores por meio de atividades culturais, educativas e lúdicas.

Contos que exploram o cotidiano e a tradição amazônica

A coletânea apresenta contos que mergulham no cotidiano da região, explorando lendas, causos e elementos da tradição oral amazônica. Entre os autores participantes estão:

Jan Santos, escritor premiado e pesquisador de Amazofuturismo;

Jefter Haad, autor e ilustrador de livros infantojuvenis;

Elaine Andreatta, professora da UEA e doutora pela UNICAMP, especialista em literatura infantil e educação;

Guilherme Torres, delegado-geral Adjunto da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) e escritor de temas sociais;

Eduardo Silva, radialista com mais de 40 anos de carreira, uma das vozes mais influentes do Amazonas.

O grupo ainda inclui Leila Plácido, escritora e ilustradora independente; Lucila Bonina, contadora de histórias; além de Antônia Plácido, Leandro Leite, Leiliane Dandara, Letícia Plácido e Lorena Souza. A obra traz ilustrações de Yan Bentes, Leila Plácido e Jefter Haad.

Projeto resgata e valoriza a cultura amazônica

Idealizado pela escritora e ilustradora Leila Plácido, o projeto recria o olhar do Norte do Brasil por meio de narrativas que atravessam gerações, preservando a riqueza cultural da região. “Do Mato ao Asfalto valoriza a tradição oral e dá visibilidade à literatura produzida na região. É uma forma de reafirmar que nossas histórias seguem vivas, transitando do mato ao asfalto, da memória à palavra escrita”, destaca Leila.

Entre os estreantes na coletânea está o delegado-geral Guilherme Torres, que participa pela primeira vez com um conto voltado ao público infantil. “Sou neófito na área. Nunca havia escrito algo do tipo, mas aceitei o convite e mergulhei na proposta. Ainda não sei muito o que esperar, mas espero que as crianças gostem”, afirma.

A maior parte da tiragem da coletânea “Do Mato ao Asfalto” será destinada a escolas públicas e projetos socioeducacionais, ampliando o acesso à produção literária regional e fortalecendo ações de leitura para crianças e jovens em todo o Amazonas. A publicação conta com o apoio cultural do Governo do Estado do Amazonas e da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Amazonas (SEC), reafirmando o compromisso com a valorização da arte, da literatura e da identidade amazônica.

Leia mais: Festival Lona Aberta celebra 3ª edição com atrações de todo o Brasil