Colpadam

Prefeito de Manaus defende a importância da participação da comunidade evangélica no cenário político.

O prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), destacou, durante a 8ª Conferência de Liderança Política da Assembleia de Deus (Colpadam), a importância da participação da comunidade evangélica no cenário político. Segundo ele, cerca de 44% da população da capital é evangélica e precisa estar representada nas decisões públicas.

“Hoje eu vim falar sobre a importância do cristão na política, da representatividade que é o povo evangélico no Brasil. Vivemos numa democracia representativa, e aqui em Manaus, entre 42% e 44% da população é evangélica. Então ela precisa se pronunciar, precisa se colocar”, afirmou.

Almeida ressaltou, ainda, que sua presença no evento foi como cristão e não apenas como gestor público, reforçando a relevância da Assembleia de Deus no Estado.

“Estou aqui como um mero cristão, não estou me colocando na posição de prefeito. A Assembleia de Deus é a maior entidade representativa dentre as igrejas evangélicas do Brasil e, aqui no Amazonas, tem uma influência muito grande nas eleições, dado o seu tamanho e representatividade”, destacou.

Almeida frisou, ainda, que governa para todos os manauaras, independentemente da religião.

“Quando você é eleito numa cidade, você é eleito prefeito de todos. Eu sou o prefeito de quem votou em mim e de quem não votou em mim; do evangélico, do católico, do espírita. Não posso ser um prefeito de atividades exclusivas, tenho que ser um prefeito de atividades inclusivas, respeitando todas as religiões”, completou.

No evento, a palestra de David Almeida tem como tema “A Importância da Igreja na Gestão Pública”.