Território

O Ministério da Defesa da Rússia afirmou ter tomado cerca de 0,8% do território total da Ucrânia desde o início do ano.

O exército russo informou em comunicado que as cidades de Derylove e Maiske, na região de Donetsk, e Stepove, na região de Dnipropetrovsk, foram conquistadas e agora estão sob controle das forças russas.

O Ministério da Defesa da Rússia afirmou ter tomado cerca de 0,8% do território total da Ucrânia desde o início do ano.

A Ucrânia relatou que uma pessoa morreu na noite de sexta-feira e outras 12 ficaram feridas em um ataque aéreo russo na região de Kherson, no sudeste do país, acrescentando que outro ataque também danificou as linhas ferroviárias da vizinha região de Odessa.

Moscou informou que uma refinaria de petróleo na região russa de Chuváchia suspendeu as operações após ser atingida por um drone ucraniano.

Em resposta aos ataques, a Ucrânia tem como alvos frequentes as indústrias militares e instalações energéticas russas, incluindo refinarias de petróleo.

As tentativas diplomáticas de encerrar o conflito, que agora se aproxima do quarto ano, fracassaram, já que o presidente dos EUA, Donald Trump, sugeriu que a Ucrânia poderia ter sucesso na recuperação de todo o seu território da Rússia, que, por sua vez, reafirmou sua determinação em continuar a ofensiva.