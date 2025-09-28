Estados Unidos

Atirador teria sido atingido pela polícia norte-americana

Um tiroteio, na tarde deste domingo, na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, em Grand Blanc, ao norte de Detroit, Michigan, deixou vários feridos. O número exato ainda não foi divulgado pelas autoridades.

De acordo com a Sky News, a polícia informou que atingiu o suspeito, mas ainda não está claro se ele morreu ou se está sob custódia.

As operações continuam no local, e a população foi orientada a permanecer afastada devido a um incêndio que começou na igreja e ainda está ativo.

Imagens do incêndio foram compartilhadas nas redes sociais.

Nas redes, o representante republicano de Michigan, John James, afirmou estar “horrorizado” com o incidente.

“Neste domingo, um dia destinado à oração e à paz, tamanha violência é de uma maldade profunda. Nossas orações vão para as vítimas, suas famílias e toda a comunidade”, declarou.