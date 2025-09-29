Investigação

Um executor foi preso e outros suspeitos estão foragidos.

A jovem Thayane de Oliveira Azevedo, de 24 anos, foi assassinada a mando da própria irmã, Gabriela Alves Braga, de 22 anos, e do cunhado, Raimundo Nonato Lopes Freire, de 24. O crime aconteceu na manhã da última quinta-feira (25/09), em Manacapuru, a 86 quilômetros de Manaus.

Segundo as investigações, o casal teria encomendado a morte da vítima, que foi executada com um tiro na cabeça enquanto levava a filha de 7 anos para a escola. A cena foi registrada por câmeras de segurança, que mostram o momento em que um homem de boné se aproxima e dispara contra Thayane, que morreu no local.

Prisão de um dos executores

Em menos de três horas após o crime, a Polícia Civil e a Polícia Militar do Amazonas localizaram e prenderam um dos executores, um homem de 22 anos. Outro envolvido, identificado como Carlos José da Silva Barbosa, segue foragido.

As autoridades informaram que tanto Gabriela quanto Raimundo, apontados como mandantes do homicídio, também estão sendo procurados. O caso será detalhado em coletiva de imprensa pelas forças de segurança.

O crime

A execução aconteceu por volta das 6h30, na rua Joana D’Ângelo, no bairro Biribiri, próximo a uma UBS. A jovem caminhava de mãos dadas com a filha quando foi surpreendida pelo atirador. O desespero da criança foi registrado nas imagens, que reforçam a frieza da ação criminosa.

Um carro modelo Siena foi flagrado circulando pela região pouco antes do crime, o que levantou suspeitas de possível envolvimento do ex-marido da vítima. A polícia, no entanto, segue investigando essa linha de apuração.

Leia mais:

VÍDEO: Mulher é morta com tiro na cabeça ao levar filha para a escola no AM