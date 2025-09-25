Manacapuru

Crime aconteceu por volta das 6h30; vítima foi executada com um tiro na cabeça na frente da filha, que presenciou a cena em desespero.

Aline Tayane Oliveira Azevedo, de 22 anos, foi assassinada com um tiro na cabeça na frente da filha, na manhã desta quinta-feira (25), em Manacapuru (a 86 quilômetros de Manaus). O crime aconteceu por volta das 6h30, na rua Joana D’Ângelo, bairro Biribiri, próximo à UBS da comunidade.

No momento da execução, Aline levava a filha para a escola, como fazia todas as manhãs. Imagens de câmeras de segurança mostram a jovem caminhando de mãos dadas com a menina, quando um homem de boné se aproximou rapidamente e disparou contra sua cabeça. Ela morreu no local, e o desespero da criança foi registrado em vídeo.

Um carro modelo Siena foi visto circulando próximo à casa da vítima e no trajeto que ela costumava fazer até a escola. As informações levantam a suspeita de envolvimento do ex-marido no crime.

Após o disparo, o atirador fugiu sem ser identificado. Policiais atenderam a ocorrência, e o corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML).

O delegado Jhon Castilho, que conduz as investigações, disse que a equipe já trabalha para identificar o autor. “Ainda estamos colhendo informações para tentar descobrir a autoria do crime”, afirmou.

O marido atual de Aline declarou à polícia que não tinha conhecimento de ameaças contra ela. O caso segue em investigação, e o suspeito está sendo procurado.

