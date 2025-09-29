Exposição

A Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (ManausCult) apresenta, de 2 a 20 de outubro, a exposição “Surrealismo, Regionalização e Mentalidade Humana”, no Museu da Cidade de Manaus (Muma), centro histórico. A mostra estará aberta ao público das 9h às 17h, com entrada gratuita.

A exposição reúne obras da jovem artista Maria Luísa Albuquerque, que iniciou sua trajetória ainda aos 10 anos de idade, sob a orientação de professores e com a supervisão da artista plástica Rejane Melo. O que começou como uma brincadeira com cores e pincéis se transformou em uma jornada marcada por oito anos de estudos, experimentação e amadurecimento criativo.

A série de telas apresentada revela um olhar único que transita entre o surrealismo, o regionalismo e a exploração da mente humana, convidando o público a mergulhar em um universo poético, intenso e reflexivo.

Para a artista, este é um momento de celebração e conexão com o público. “Cada quadro carrega um pouco da minha alma. São anos de trabalho, dúvidas e descobertas que agora compartilho com a cidade. Acredito que a arte é um encontro, e espero que cada pessoa que visitar a exposição leve consigo uma nova forma de olhar o mundo”, declarou Maria Luísa.

O diretor-presidente da ManausCult, Jender Lobato, destacou a relevância de incentivar novos talentos no cenário artístico local. “É gratificante para a ManausCult abrir espaço para artistas que despontam em nossa cidade e já demonstram uma maturidade artística impressionante. A exposição da Maria Luísa é uma prova de que a arte manauara segue viva, pulsante e em constante renovação”, afirmou.

Com curadoria do AteliRê, a mostra reafirma o papel do Muma como espaço de valorização da produção artística local, aproximando a população das diferentes linguagens visuais que dialogam com a identidade cultural de Manaus.

