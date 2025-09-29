Medida

Ex-primeira-dama questiona declarações feitas em um podcast veiculado no final de agosto

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro entrou com uma ação por difamação contra a ex-deputada federal Joice Hasselmann, em decorrência de declarações feitas em redes sociais. O processo está em andamento no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.

Michelle questiona comentários feitos por Joice em um podcast divulgado no final de agosto. Na entrevista, Joice chamou Michelle de “grande farsa” e afirmou que ela “vem de uma família de baixíssimo nível”. Além disso, Joice afirmou que Michelle teria se envolvido com Jair Bolsonaro (PL) enquanto ele ainda era casado, e que a primeira filha da ex-primeira-dama seria fruto de uma relação extraconjugal.

Em suas declarações, Joice disse: “A Michelle também é uma grande farsa. Eu a conheço pessoalmente. Não é nada daquilo, aquela mocinha, santinha, que vai lá pregar. A Michelle é um horror”. Ela ainda completou: “Ela mesmo teve um caso com Bolsonaro enquanto ele esteve casado com outra. Então, ela era amante do Bolsonaro. A crentinha era amante do Bolsonaro.”

No dia 19 de setembro, Joice foi intimada pela Justiça para prestar esclarecimentos sobre essas declarações.

A defesa de Michelle solicitou a remoção imediata dos vídeos, que permanecem disponíveis no YouTube. No entanto, o pedido foi negado pela Justiça, que ressaltou que a avaliação sobre possível retirada do conteúdo será feita somente após o andamento completo do processo.

“A eventual violação do direito à liberdade de expressão deve ser analisada após o contraditório e a instrução processual adequada”, destacou a juíza responsável.

(*) Com informações da CNN Brasil

