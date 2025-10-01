Teatro Amazonas

Concerto da Amazonas Filarmônica traz grandes obras de Beethoven ao Teatro Amazonas com ingressos a R$ 10 nesta quinta-feira (2)

A Amazonas Filarmônica apresenta, nesta quinta-feira (2), no palco do Teatro Amazonas, duas das obras mais célebres de Ludwig van Beethoven, um dos compositores mais influentes da música clássica. O público poderá conferir a apresentação com ingressos a R$ 10, por meio de reservas no site shopingressos.com.

O programa inclui a Sinfonia nº 7 em lá maior, op. 92 e a Sinfonia nº 6 em fá maior, op. 68, conhecida como “Pastoral”.

Sob regência do maestro Marcelo de Jesus, o concerto começa com a Sétima Sinfonia, estreada em 1813. Considerada uma das obras mais conhecidas de Beethoven, ela ganhou destaque já em sua primeira execução. O segundo movimento, Allegretto, permanece até hoje como um dos trechos mais populares da música erudita.

“Trazer Beethoven ao Teatro Amazonas em um projeto de ingressos populares é uma forma de aproximar o público manauara desse mestre da música universal. É uma oportunidade de mostrar que a música clássica pode e deve ser acessível a todos, sem perder sua grandeza e emoção”, enfatizou Marcelo de Jesus.

“Pastoral” será acompanhada por animação da Disney

Na segunda parte da apresentação, a orquestra executa a Sinfonia nº 6, concluída em 1808. A obra retrata impressões da vida no campo e é dividida em cinco movimentos que descrevem desde o canto dos pássaros até uma tempestade, encerrando com um cântico de gratidão dos pastores.

Durante a execução, o público poderá assistir à exibição do segmento Sinfonia Pastoral, da clássica animação “Fantasia” (1940), de Walt Disney.

Ingressos populares e acesso facilitado ao público

O espetáculo integra a programação cultural do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, que desde agosto promove concertos semanais a preços populares.

Os ingressos custam R$ 10 para plateia e frisas, enquanto os demais assentos têm entrada gratuita. A classificação indicativa é para maiores de 10 anos, e as reservas podem ser feitas pelo site shopingressos.com.

