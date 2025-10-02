Prestação de contas

Levantamento mostra que a capital ficou atrás de cidades do interior; Manaquiri teve o pior índice de transparência

O Radar de Transparência Pública, divulgado pelo Ministério Público de Contas do Amazonas (MPC-AM), apresentou o nível de transparência das Câmaras Municipais do estado em 2024. A avaliação considerou critérios como informações sobre contratos, despesas, diárias, dados institucionais e licitações.

Parintins aparece em primeiro lugar, com 98,68%, sendo categorizada como nível “Diamante”. Em seguida, Iranduba registrou 75,54%, classificada como “Prata”. Carauari, com 70,57%, e Maués, com 68,11%, também figuram entre os melhores colocados. Já a capital, Manaus, ficou em quinto lugar, com 66,53%, todas estas no nível “Intermediário”.

Baixo desempenho

Entre as piores colocadas, no nível “Inicial”, estão Manaquiri (2,23%), Jutaí (11,59%), Careiro (12,18%), Itacoatiara (15,99%) e Japurá (19,48%).

Alguns municípios não tiveram avaliação devido à ausência de informações repassadas ao Radar Nacional de Transparência. Entre eles estão: Juruá, Manacapuru, Maraã, Nhamundá e Novo Airão.

O ranking é promovido por diversas instituições, entre elas a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (TCE-MT), o Tribunal de Contas da União (TCU).

Também a Associação Brasileira das Agências de Comunicação (Abracom), o Conselho Nacional de Controle Interno (Conaci) e o Conselho Nacional de Presidentes dos Tribunais de Contas (CNPTC).

