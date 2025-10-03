acordo

Grupo palestino diz estar pronto para iniciar negociações

O Hamas declarou nesta sexta-feira (3) que aceita libertar todos os reféns israelenses vivos, além de entregar os corpos dos reféns mortos, como parte do plano de paz proposto pelos Estados Unidos para a Faixa de Gaza.

Em comunicado oficial, o grupo palestino afirmou que está disposto a engajar imediatamente em negociações, com a mediação de países envolvidos no processo diplomático, para discutir os detalhes do acordo.

Transição política e agradecimento a países mediadores

O Hamas também reiterou sua disposição de entregar a administração da Faixa de Gaza a um organismo palestino independente, alinhado com as diretrizes do plano liderado pelos EUA.

“O grupo palestino acrescentou que está pronto para engajar imediatamente em negociações através de mediadores para discutir detalhes do acordo.”

Na mesma declaração, o grupo agradeceu os esforços de outros países envolvidos nas negociações para o cessar-fogo e a reconstrução de Gaza.

(*) Com informações da CNN Brasil

Leia mais: Tratamento de esgoto em fase final vai beneficiar 50 mil moradores em Manaus