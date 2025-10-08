Teatro Amazonas

Com entrada gratuita, espetáculo da Soufflé de Bodó aborda abusos na infância e mitos amazônicos no palco do Teatro Amazonas

Nesta quinta-feira (9), a companhia Soufflé de Bodó sobe ao palco do Teatro Amazonas com o espetáculo “Alice Músculo +2”, dentro da mostra “Jurupari Adulto”, parte da 19ª edição do Festival de Teatro da Amazônia (FTA). A sessão acontece às 20h e tem entrada gratuita.A peça apresenta a história de Alice, uma criança que enfrenta a dura realidade de abusos e violências. Com classificação indicativa de 16 anos, o espetáculo propõe uma reflexão sobre a violência contra a infância, desde comunidades ribeirinhas até instituições como a escola.

“Na realidade, ele acaba sendo um boto expiatório, que leva a culpa do pai, do tio, do homem de poder para justificar a violência que eles praticam”, afirma Denis Carvalho, ator e produtor cultural da companhia, sobre o uso do mito do boto encantado como alegoria.

Com direção geral e dramaturgia de Francis Madson, que também assina figurino e cenografia, a obra mergulha na memória amazônica, abordando temas urgentes como infanticídio e abuso infantil, sem perder o fio poético da cena.

FOTOS: Cícero Benedito

Retorno ao festival após sete anos

A companhia Soufflé de Bodó já participou de edições anteriores do festival com espetáculos como Casa de Francisco, Quem Nasce Antônio é Rei, Herói e Dragão de Macarapana. Agora, retorna ao FTA após sete anos afastada.

“Participar do festival que abrange todo o Brasil é dar visibilidade aos trabalhos que estão sendo construídos na região Norte”, comenta Denis Carvalho.

“Estamos felizes de participar dessa edição que representa resistência e nós vamos apresentar um espetáculo que já vem com uma história de temporadas, com um tema delicado, para fortalecer o festival com um trabalho com qualidade”, completa.

Elenco e equipe técnica

O elenco de “Alice Músculo +2” conta com:

Bruna Polari

Denis Carvalho

Amanda Magaiver

Neuriza Figueira

Equipe criativa:

Direção, dramaturgia, figurino e cenografia: Francis Madson

Francis Madson Preparação de atores: Viviane Palandi

Viviane Palandi Preparação corporal: Marcos Veniciu

Marcos Veniciu Pesquisa e sonoplastia: Diogo Navia

Diogo Navia Preparação de voz poética: Babaya Morais (Prêmio Shell por “Estado de Sítio”)

Babaya Morais (Prêmio Shell por “Estado de Sítio”) Produção executiva: Denis Carvalho

Sobre o Festival de Teatro da Amazônia

Referência no Norte do país, o Festival de Teatro da Amazônia (FTA) é realizado pela Federação de Teatro do Amazonas (Fetam), com apoio do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, Prefeitura de Manaus, Rede Amazônica, entre outras instituições e parceiros.

Em 2024, o FTA recebeu o título de “Melhor Projeto ou Evento de Incentivo ao Teatro” no Prêmio Cenym de Teatro Nacional. O festival movimenta a cadeia cultural local, gera empregos e alcança quase 10 mil pessoas, com a participação de mais de 600 profissionais do teatro.

