Mostras exploram ancestralidade, arte urbana e tecnologia na produção artística amazonense

A Galeria do Largo, no Centro de Manaus, inaugura nesta quinta-feira (9), às 18h30, quatro novas exposições com entrada gratuita. As mostras fazem parte da programação de outubro e contam com a curadoria do artista e pesquisador Cristovão Coutinho.

Entre os destaques estão a mostra individual “Cidade Dissimulada – Lucidez Artificial”, de Jáder Rezende, e a 9ª edição do Espaço Mediações, que reúne obras de artistas amazonenses com diferentes trajetórias e linguagens.

As exposições abordam temas como ancestralidade indígena, arte urbana, meio ambiente e inteligência artificial. A Galeria do Largo é um espaço do Governo do Amazonas, administrado pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa.

Na mostra individual Cidade Dissimulada – Lucidez Artificial, o artista Jáder Rezende investiga a experiência humana na cidade contemporânea, marcada pelos contrastes entre aparência e essência.

Com técnicas híbridas e composições que mesclam realidade e ilusão, as obras convidam o espectador a refletir sobre como percebemos e manipulamos o espaço urbano.

Segundo o curador Cristovão Coutinho:

“Nos aproxima de uma agenda artística e mostra conduções de imagens proporcionadas pela AI em combinado de buscas autorais com o criador dos trabalhos da exposição, com 45 imagens oriundas desse advir da pessoa e a ferramenta digital, em que se aponta temas e sugestionamentos de ações humanas e lugares citadinos algoritmos.”

Foto: Divulgação

O Espaço Mediações, projeto contínuo da Galeria do Largo, chega à sua 9ª edição com a proposta de dialogar com temas como ancestralidade, natureza e cidade. A mostra reúne os artistas amazonenses Tuniel Mura, Paulo Olivença e Vitor Maia, cada um com abordagens distintas.

O artista indígena Tuniel Mura apresenta 12 pinturas feitas em tecido de algodão cru, com grafismos tradicionais da etnia Mura. O trabalho valoriza a memória ancestral e reafirma a identidade originária por meio da arte.

Na instalação “Desnudes”, Paulo Olivença combina troncos de árvores e vídeos gravados na floresta para refletir sobre a tensão entre natureza e tecnologia. A obra cria uma narrativa sobre a coexistência e o conflito ambiental diante da “revolução tecnológica sufocante”.

Vitor Maia leva a arte urbana para dentro da galeria com graffiti, pichação e lambe-lambe. Sua obra questiona os limites entre arte e vandalismo, abordando a resistência política e o papel da arte de rua como forma de expressão social.

Foto: Divulgação

Espaço reafirma apoio à produção artística local

O curador Cristovão Coutinho destaca o papel do projeto como uma vitrine da arte contemporânea amazonense:

“Ao unir propostas tão distintas, o Espaço Mediações reforça seu papel na cena cultural do Amazonas, valorizando a produção artística local e evidenciando a pluralidade de processos criativos.”

Serviço – Visitação gratuita

📍 Local: Galeria do Largo (Espaço Cidade), Centro de Manaus

🗓️ Funcionamento: Terça a domingo, das 15h às 20h

🎟️ Entrada: Gratuita

Foto: Divulgação

