Frank Aprígio, 63 anos, está desaparecido desde 6 de setembro.

A Delegacia Especializada em Ordem Política e Social (Deops) divulgou a imagem de Frank Aprígio de Figueiredo, 63 anos, que está desaparecido desde o dia 6 de setembro, por volta das 7h30. Ele foi visto pela última vez saindo de sua residência na rua Carolina das Neves, bairro Nossa Senhora Aparecida, zona sul de Manaus.

A PC-AM reforça que, em casos de desaparecimento, não é necessário aguardar 24 horas para registrar a ocorrência. Basta comparecer a qualquer delegacia, levando documentos pessoais, e fornecer informações detalhadas sobre o último local onde a pessoa foi vista, suas características físicas e uma foto atualizada.

A polícia solicita que qualquer informação que possa ajudar na localização do desaparecido seja repassada pelos números: (92) 3667-7713 (Deops); 197 ou (92) 3667-7575 (PC-AM); e 181, da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

